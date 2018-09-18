Туркластер в Оренбуржье включили в первый этап ФЦП

ОРЕНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Туристско-рекреационный кластер "Соленые озера" в Соль-Илецке Оренбургской области включен в первый этап федеральной целевой программы развития туризма в России на 2019-2025 годы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В ноябре 2013 года инвестиционный проект Оренбургской области "Туристско-рекреационный кластер "Соленые озера" был признан лауреатом в номинации "Лучший инвестиционный проект" ежегодной премии "Лидеры туриндустрии".
Основная цель проекта — формирование к 2020 году саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной системы на территории области, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме. В рамках проекта планируется строительство объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры кластера на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.
"С 2019 года в рамках кластера начнется строительство объектов инфраструктуры города Соль-Илецка, в частности будет вестись реконструкция четырех дорог, а с 2020 года планируется начать реконструкцию очистных сооружений и их биологическая очистку", — сказал собеседник агентства.
По его словам, благодаря федеральной поддержке, на курорте уже построены и отремонтированы восемь объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры на общую сумму около 900 миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что на втором этапе реализации проекта власти региона планируют сделать курорт "Соленые озера" круглогодичным.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.