Путешествовать по Франции станет удобнее

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. К 2023 году во Франции появятся пять новых скоростных железных дорог, сообщает "ЕвроПульс".

Новые маршруты соединят Марсель и Ниццу, Париж и Гавр, аэропорт Шарль-де-Голь в Париже и город Шантийи на севере Франции, Монпелье и Перпиньян. Кроме того, новые пути проложат на линии Бордо – Тулуза, благодаря чему путь из Парижа в Тулузу сократится с 4 часов 15 минут до 3 часов 10 минут.

Также планируется обновить и железнодорожную ветку между Парижем и Лиможем на юге Франции и заменить на ней поезда на новые и скоростные. Это сократит время в пути на 25 минут.

А уже с декабря 2018 года на двух направлениях появятся скоростные поезда-лоукостеры: они будут ходить с Лионского вокзала в Париже до Марселя и аэропорта Кот д’Азур. Специальные дешевые скоростные поезда уже курсируют по многим направлениям — например, из Парижа в Страсбург и Брюссель. Билеты стоят от 10 евро в одну сторону.