В Алтайском заповеднике сняли на видео группу медведей, переплывающих озеро

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Группу медведей, переплывающих Телецкое озеро в районе впадения речки Юрга, отсняли на мобильный телефон жители Яйлю, сообщает пресс-служба Алтайского заповедника.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок На Камчатке сфотографировали "медведя-эстета"

По словам сотрудника заказника Евгения Веселовского, группа яйлинцев при возвращении из Артыбаша встретила медвежью семью (медведица и двое медвежат-подростков), переплывающих Телецкое озеро в районе залива Юрга. "Эмиграция" медвежьей семьи произошла по причине поиска новых кормовых угодий или это вынужденное спасение от большого медведя-самца, замеченного сотрудниками заповедника", — предполагает Веселовский.

Старший научный сотрудник, териолог Алтайского заповедника Юрий Калинкин, отметил, что в этом году сотрудники неоднократно отмечали переплывающих Телецкое озеро медведей. Причина, по его мнению, может скрываться в неравномерном распределении урожая шишек кедрового ореха по побережью.