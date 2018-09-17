Тело погибшего летом в Таиланде туриста из ЯНАО доставлено в Салехард

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен — РИА Новости. Тело жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, погибшего летом в Таиланде, доставлено в Салехард, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

В начале августа заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин рассказал РИА Новости о найденном полицией в лесу в провинции Удон Тхани на северо-востоке Таиланда теле погибшего россиянина. Им оказался уроженец Салехарда Владимир Фирсов, его опознали дочь и сын, живущие в другом регионе. Местные правоохранители выдвигали версию о самоубийстве.

"Тело доставлено (в Салехард)", — отметил представитель следственного управления, уточнив, что родственники погибшего находятся в Тюмени.

Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщали, что следователи возбудили по данному факту дело по статье УК РФ "Убийство", однако надзорный орган отменил это решение в связи с тем, что в ходе процессуальной проверки не удалось подтвердить криминальный характер смерти мужчины. Выводы следствия о совершении в отношении российского туриста преступления в прокуратуре назвали "необоснованными".

В окружном СУСК подтвердили РИА Новости, что проводить следственные действия пока не могут, однако решение прокурора в ведомстве готовы обжаловать.