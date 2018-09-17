Россияне остаются безоговорочными лидерами по числу туристов в Анталье

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. За период с января по август 2018 года в Анталье уже побывало почти 9,2 миллиона иностранных туристов, что составляет 87% от суммарного туристического трафика за весь 2017 год, сообщает АТОР.
Россияне — безоговорочные лидеры по количеству отдыхающих в Анталье: на их долю приходится 38,45% всего зарубежного турпотока. За первые восемь месяцев в этом регионе отдохнуло 3 367 152 гражданина РФ. Это на 24,03% больше, чем за тот же период прошлого года. Велика вероятность, что уже по итогам сентября российский рынок выйдет или даже превзойдет показатель за весь 2017 год (3,8 миллиона туристов).
Вслед за Россией с показателем в 1,4 миллиона туристов (+30,2% год к году) идет Германия, а затем — Украина (537,7 тысячи человек, – 1,73%). Также в первую пятерку по числу туристов в Анталье вошли Великобритания (440 тысяч, +69%) и Нидерланды (290 тысяч человек, +47%).
По данным управления культуры и туризма Антальи, курорт посетили туристы из 180 стран. Общее число отдыхающих иностранцев за первые восемь месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 28,3%.
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