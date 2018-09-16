Нескучный дом-музей этрусков откроется в красивейшем палаццо в Милане

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Архитектор Марио Кучинелла раскрыл секреты музейного комплекса, который будет оборудован в подвальных помещениях одного из красивейших миланских палаццо Боккони-Риццоли-Карраро XIX века в Италии, сообщает портал "Италия по-русски".
"Это будет еще одна из прекрасных историй, рассказанных миланскими домами-музеями", — говорит Марио Кучинелла.
План строительства музея предполагает расширение уже существующего подвала, предназначенного предыдущим владельцем Анджело Риццоли для частного кинозала. По завершению работ в середине 2019 года начнется оборудование нового выставочного пространства.
"Я думаю, что большая часть музея будет закончена в течение следующего года, — обещает Кучинелла. — Задача состоит в том, чтобы переосмыслить археологический музей, обычно довольно скучное место, через пространство и интересную историю, которые поддерживают дух частного дома. Необходимо создать особую атмосферу, чтобы рассказать чудесную историю об этрусках и их образе жизни".
На верхнем этаже будет конференц-зал, библиотека и выставочный зал для проведения временных выставок. У входа же посетитель нового этрусского музея найдет книжный магазин, а с другой стороны — бистро-бар с выходом во внутренний сад.
"Идея состоит в том, что музей не является закрытым местом. Здесь посетитель может выпить кофе за столиком или посидеть в саду, читая книгу. Короче говоря, он попадает в дом", — поясняет архитектор.
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