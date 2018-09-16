В красноярском зоопарке появился "лютоволк"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В зоопарк "Роев ручей" из зоопарка Удмуртии приехал четырехмесячный полярный волчонок, который прошел положенный карантин и уже осваивается в своем вольере, сообщается на официальной странице зоопарка.

Любители сериала "Игра престолов" помнят огромных и сильных выдуманных животных – лютоволков. Как заявляют представители зоопарка, скорее всего их прообразом как раз и были полярные волки.

Полярный волк — крупное, мощное животное. Высота самцов в холке достигает 100 сантиметров, длина тела – 180 сантиметров, вес — до девяноста килограммов. Самки в среднем на 15 % меньше самцов. Арктический полярный волк имеет густую светлую шерсть, небольшие стоячие уши, длинные ноги, пушистый хвост.

Ареал обитания полярного волка — обширные пространства арктических регионов, почти полгода погруженные во тьму полярной ночи и отличающиеся суровым климатом. Волк смог хорошо адаптироваться к арктической жизни: годами живет при минусовых температурах, по пять месяцев в году не видит солнечный свет и неделями обходится без пищи.