МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Попробуйте надеть походный рюкзак, обвеситься ковриками, спальниками и проехаться в метро — внимание вам обеспечено, как и вопросы: куда едете и знаете ли, что ночи уже холодные. Люди будут делиться опытом, вспоминать походную юность и строить планы на активную старость. Отправившись в поход выходного дня по Подмосковью, корреспондент РИА Новости разбиралась, чем интересны прогулки с отягощением.

© Фото : Дмитрий Рассказов Ночевка в палатках, Ярославская область © Фото : Дмитрий Рассказов Ночевка в палатках, Ярославская область

То, что поход в лес — на самом деле путешествие в глубь своего подсознания, стало понятно уже в первую ночь: пришлось пройти весь путь от отрицания до принятия через гнев, торг и мимолетную депрессию.

Начинается маршрут в пятницу. Ближе к полуночи ты не в баре, а в поле, в 150 километрах от Москвы, где судорожно пытаешься при свете налобного фонарика впервые разобраться с палаткой и ее окаянными колышками. Все надо сделать быстро, иначе конструкция, успевшая промокнуть, завалится тебе на голову.

К утру тебе известны все подробности жизни обитателей соседней палатки — слышимость в поле отменная. Но просыпаешься все-таки от пения птиц, и это приятно.

© Фото : из личного архива Ирины Овчинниковой Национальный парк "Плещеево озеро", Ярославская область © Фото : из личного архива Ирины Овчинниковой Национальный парк "Плещеево озеро", Ярославская область

Никаких суровых бородачей в сапогах-забродах, которых ожидаешь увидеть, в группе нет. На 23 человека — только четыре парня, ну и пара инструкторов.

"Обычно представителей сильной половины человечества больше, но ненамного, — рассказывает инструктор Максим. — А вообще, группы всегда переполнены, закрываем набор за несколько недель до похода".

За выходные нужно преодолеть около 50 километров вокруг Плещеева озера в Ярославской области. Такое расстояние мало кого испугает — в отпуске столько же можно нагулять по Праге, Риму или Санкт-Петербургу. Но есть одно отягчающее обстоятельство: тяжелый груз за спиной.

© Фото : Дмитрий Рассказов Туристы в национальном парке "Плещеево озеро", Ярославская область © Фото : Дмитрий Рассказов Туристы в национальном парке "Плещеево озеро", Ярославская область

Правильно подобранный рюкзак — важнейшая вещь. Не пытайтесь взять городской, даже если он большой и удобный. Только походный — с жесткой спинкой, регулирующийся по высоте посадки на плечи, с широкими плечевыми и поясными ремнями: в этом случае тяжесть почти не заметна. Если устали плечи, туже затягивайте поясной ремень, если ноет поясница — поправьте стяжку плечевых. Рюкзак должен быть с дополнительным боковым входом — так легче найти что-то нужное на дне.

Для первого похода необязательно покупать снаряжение — берите в аренду. Это недорого: рюкзак на 65 литров, спальник, пенка и "сидушка" обойдутся менее чем в тысячу рублей за уик-энд.

Не бывает слишком теплого и мягкого спальника. В конце лета Подмосковье лучше штурмовать с зимним вариантом, рассчитанным на температуру до минус пяти градусов.

© Фото : Дмитрий Рассказов В походе © Фото : Дмитрий Рассказов В походе

Поход — это возвращение в детство, причем в тот его период, когда никто не дает тебе обидные клички и не заставляет возвращаться домой засветло. Здесь не нужно быть "взрослым" — делать выбор и нести за это ответственность. Ты просто идешь в цепочке людей, смотришь по сторонам, удивляешься лесам и опушкам, похожим на кадры из фильмов Тарковского и экранизаций Толкина. Нет навигатора и "важных" звонков.

Люди вокруг доброжелательны, угощают друг друга, предлагают помощь, подают руку на крутых подъемах. Готовят и едят все вместе, и чаще всего кашу — овсянку с молоком или гречку с тушенкой.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Туристы на экологической тропе в национальном парке "Плещеево озеро", Ярославская область © РИА Новости / Ирина Овчинникова Туристы на экологической тропе в национальном парке "Плещеево озеро", Ярославская область

Костер — удовольствие, кружка — необходимость. Поход не поход без вечернего костра. "Мне нравится запах горящих сучьев, как в пионерском лагере", — доверительно сообщает мальчик, для которого это путешествие — первое. Правда, вещи у огня лучше не сушить, могут сгореть, лучше на себе. С собой берите КЛМН, и это не часть ругательства, а сокращенно "кружка, ложка, миска, нож". Причем необходима именно кружка, а не стакан — в нем кипяток не унести.

Где костер, там и гитара. Оказалось, что вне зависимости от возраста люди знают русский рок 1990-х и хиты нулевых. Даже 16-летняя девочка подпевает: "Но я устал, окончен бой…"

© Фото : Дмитрий Рассказов У Плещеева озера © Фото : Дмитрий Рассказов У Плещеева озера

Разговоры у костра такие же откровенные, как и с попутчиками в купе поезда. Беседа не ограничивается бытовыми темами, речь о самом главном — мечтах, целях. И конечно, вспоминаются предыдущие походы.

"Я уже четвертые выходные подряд с рюкзаком на плечах, — рассказывает москвичка Анастасия Комарова. — Когда остаюсь в городе, просто не представляю, чем себя занять. Два дня проходят быстро и скучно".

© Фото : Дмитрий Рассказов В поход можно идти с питомцами © Фото : Дмитрий Рассказов В поход можно идти с питомцами

На берегу озера у костра в компании тех, кого не знал еще сутки назад, можно найти то, что давно искал. Идеальный способ отдохнуть от информационного шума соцсетей и мессенджеров с умеренной физической нагрузкой, здоровым сном и спутниками, готовыми на маленькое, но значимое приключение.