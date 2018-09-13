Трюфель в Италии в этом году будет дешевым, считают эксперты

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Италия официально открывает сезон Тuber Magnatum Pico или, по-простому, белых трюфелей, сообщает "Италия по-русски".

В Альбе, где все находятся в ожидании знаменитой ярмарки (она откроется 6 октября), царят оптимистичные настроения: погода в этом году была довольно благоприятной, трюфели будут и по довольно низкой цене — около 150-200 евро за 100 грамм.

В прошлом году урожай был одним из самых скудных: не было дождей, не было холода в нужное время. Так что многие любители деликатеса остались ни с чем.

Это разочарование ощущалось еще более остро, поскольку все помнили фантастический урожай 2016 года. Трюфелей было много, они продавались дешево, и вы могли натереть их без угрызений совести в любое блюдо — ризотто, сырое мясо, пасту.