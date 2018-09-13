Отдых в Греции осенью подешевел

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные греческие направления на сентябрь-октябрь 2018 года. Ими стали Крит, Родос и Корфу, сообщает АТОР.

На этих островах хорошо развита инфраструктура, длинный купальный сезон, разнообразная отельная база и сезонные скидки в популярных гостиницах.

"Бронирования на Крит активны ввиду большей осведомленности об этом направлении туристов и розницы, а также большего количества номерного фонда и большего объема перевозки", – пояснили в пресс-службе одного из крупных туроператоров.

По оценке компаний, спрос на греческие курорты в сентябре-октябре соответствует их ожиданиям. Участники рынка считают продажи по Греции "приемлемыми", учитывая колебания курса рубля. У большинства фирм спрос на уровне прошлого года, глубина продаж – до ноября.

По словам участников рынка, отдыхать в Греции в сентябре – первой половине октября выгодно: греческие отели дают сезонные скидки на проживание. "В конце августа – начале сентября мы начали получать специальные скидки от многих отелей. В среднем они составляют 15% на проживание в сентябре – октябре", – сообщил представитель одного из крупных туроператоров.