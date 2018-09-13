Самое вкусное осеннее вино российские путешественники нашли в Грузии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких странах, по мнению российских туристов, производят самое вкусное вино, сообщает Skyscanner.

Почти треть (28%) российских путешественников отдали предпочтение винам Грузии.

Второе место рейтинга винных симпатий россиян заняла Италия – за нее проголосовали 25% опрошенных. Третью строчку рейтинга с 18% голосов завоевали французские вина.

В рейтинг также вошли Испания (15%), Чили (11%), Россия (Кубань и Крым – 9%), Португалия (5%) и набравшие по 2% ЮАР, Австралия и Аргентина.

"В конце сентября попробовать молодое вино можно на фестивале в итальянском Бардолино, а в ноябре – на ежегодном празднике Божоле-нуво во Франции, — говорит Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию сервиса в России. — В Грузии удастся застать крупнейший фестиваль вина Ртвели: в Кахетии он начнется в конце сентября, а в западной части Грузии – в октябре".