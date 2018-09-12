Названа одна из причин гибели британских туристов в Хургаде

КАИР, 12 сен — РИА Новости. Одной из причин смерти двух британских туристов в египетском курортном городе Хургада стало заражение кишечной палочкой, такое заявление от имени генерального прокурора Египта Набиля Садека в среду распространил государственный пресс-центр арабской республики.

Согласно заявлению надзорного органа, 69-летний турист Джон Купер страдал рядом хронических болезней, а заражение кишечной палочкой привело к осложнениям в работе сердца. Впоследствии он скончался. В отчете указывается, что его 63-летняя супруга Сюзан Купер, которая скончалась спустя несколько часов, также заразилась кишечной палочкой.

Британцы Джон Купер и его супруга Сюзан, отдыхавшие в отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel в Хургаде в конце августа, внезапно почувствовали себя плохо и через несколько часов скончались. Судебное вскрытие показало, что причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая сердечная недостаточность. По факту гибели туристов начато расследование. Причины, приведшие к ухудшению здоровья супругов, выясняются.

Соблюдая меры предосторожности, туроператор Thomas Cook эвакуировал около 300 своих клиентов из отеля, где произошел инцидент.