Туроператоры наращивают объемы бронирований в Таиланде на зимний сезон

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Таиланд остается лидером по количеству бронирований туров на зимний сезон, туроператоры прогнозируют рост продаж от 5% до 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает АТОР.
Ослабление рубля и усиление конкуренции с другими экзотическими направлениями могут скорректировать темпы роста, но серьезно повлиять на продажи по этому направлению способно только открытие Египта.
У всех крупных туроператоров второе и третье места по объему бронирований на зимний период занимают ОАЭ и Вьетнам.
Напомним, что согласно опубликованному в августе отчету Министерства туризма и спорта Таиланда, за семь месяцев 2018 года эта страна приняла 900,7 тысяч граждан России. Это на 16,24% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
За первые пять месяцев 2018 года турпоток из РФ был на четверть выше прошлогоднего. В страну прилетали в среднем 186 тысяч россиян в месяц (от 126 в апреле до 226 в январе). Для сравнения, турпоток из России в июле составил лишь 49,7 тысяч человек, в июне – 48,5 тысяч, а в мае – 57,1 тысяч. Традиционно "низкий" сезон в Таиланде продолжается до ноября, но в прошлом году планку в 100 тысяч туристов, отправленных в Таиланд, российский турбизнес взял уже в октябре.
Схожая ситуация ожидается и в этом году. Все туроператоры, отмечая рост продаж туров на осенне-зимний сезон, расширяют полетные программы и региональный ассортимент.
Участники рынка отмечают, что за год стоимость отдыха в Таиланде увеличилась на 10-15% за счет роста цен на перевозку и проживание. "Средняя стоимость тура в Таиланд в ноябре составляет 1500 долларов", – говорят представители одного из крупных туроператоров.
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