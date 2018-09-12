Креативный редактор портала об экстремальных путешествиях в горах Любовь Мориц, сама покорившая западную вершину Эльбруса, рассказала в интервью РИА Новости о походах в горы «не для всех», детских мечтах и страхе высоты, а также поделилась с туристами-новичками практическими советами и лайфхаком, как правильно собрать рюкзак.
Возможно, это и определило страсть к горам — там весь кайф и необъятная красота даются в награду за нелегкий труд, смелость и умение приспосабливаться к новым правилам игры: есть, что есть, спать в палатке, импровизировать в поисках туалета и способа помыться.
Районы того же Кавказа непохожи друг на друга — взять, например, вечнозеленый многоозерный Архыз и по-марсиански сдержанное, скалистое Приэльбрусье.
С советских времен съездить в горы ради гор — пожалуй, одно из самых бюджетных приключений, доступных каждому.
У меня еще со школы глаза горели, как у многих, по Алтаю: по его легендам и преданиям, загадочным шаманам и ущельям.
Поэтому внезапный звонок приятельницы с предложением махнуть на две недели в горы стал для меня поворотным моментом — разговоры об отсутствии компании, возможности, времени и средств потеряли всякий смысл. Единственное, что было важным, — просто решиться. И купить рюкзак.
В походе у тебя обычно есть только то, что ты носишь с собой в рюкзаке. Поэтому у нас часто шутят: мол, в рюкзаке полжизни рассовано — от утреннего кофе до книжки перед сном.
Но раз уж тебе приходится тащить все на себе, стоит задуматься, что именно ты берешь и насколько это пригодится. С каждым походом список сокращается, и ты кайфуешь от того, что для счастья в горах многого не надо.
К недоуменным взглядам я привыкла: за рюкзаком меня порой едва видно, но, поверьте, правильно собранный и настроенный рюкзак носить не так уж сложно! Все волшебство в правильном распределении нагрузки — поясной ремень позволяет переместить львиную долю веса ближе к центру тяжести, на бедра, частично разгружая спину и плечи. И вуаля — если можете утащить семь-десять килограммов, то не заметите и все 20.
Аутдор-индустрия не стоит на месте, разрабатывает эргономичное снаряжение и экипировку, делающую горные походы максимально комфортными, — это уже не те тяжеленные брезентовые палатки и вещмешки-«колобки»!
Мой первый настоящий поход начался в Грузии, когда я поняла, что коммерческого туризма мне мало. В таких турах совершенно отключаешь голову, не вникая, где ты и что тебе делать дальше.
Поэтому я записалась в турклуб, прослушала курс лекций и открыла для себя спортивный горный туризм. Это своего рода вызов — пройти определенный маршрут с препятствиями за определенное количество дней.
За безопасностью и соблюдением маршрута дистанционно следит специальная спортивная комиссия, которая потом засчитывает поход и присваивает спортивные разряды — как в любом другом виде спорта. А дальше — все сам!
Горный туризм похож на интеллектуальную игру вроде кроссворда или судоку: есть правила, есть уровни сложности, кому-то нравится заполнять клеточки, кому-то достаточно удовольствия от процесса.
Но вряд ли начинающий турист сразу оценит сложный поход — скорее разочаруется от непосильной задачи и вряд ли к ней потом вернется. В горы надо влюбляться постепенно!
Однажды мы поставили палатки у озера, готовим ужин, как вдруг слышим странный рев. Первая мысль — медведь. Парни молча взяли в руки ледорубы, все приготовились к круговой обороне, озираемся. Наконец разглядели у ручья источник столь грозного звука. Оказалось, это одна из участниц похода решила помыть голову, но не ожидала, что вода будет настолько ледяная!
Мы ей потом, конечно, объяснили, что такие жертвы ни к чему, ведь всегда есть возможность подогреть воду на газу либо найти нормальный душ в альплагере или на турбазе.
Так что порой не поход усложняет нам жизнь, а мы сами.
А когда начинаешь играть в Лару Крофт или Нейтана Дрейка, скакать по камням и выпендриваться, ломаешь ногу почти на ровном месте. И это совсем не круто. Перед тем как собраться в горы, задай себе вопрос: чего именно ты хочешь и по силам ли это тебе? Ответ определит степень сложности путешествия и его конечный результат. Если задача тебе не по зубам — либо отложи ее на время, либо попробуй что-то другое. Всегда будет на одну возможность больше, если возвращаешься домой живым.
В горах я поняла, что «бабочки в животе» — это когда спускаешься по веревке спиной вниз по отвесной скале. Конечно, бывают страшные моменты, если неожиданно начинается камнепад или нога проваливается в трещину. Но это все острые специи к основному блюду похода: их не должно быть слишком много, чтобы почувствовать настоящий вкус жизни.
Однажды я буквально соскальзывала в сторону обрыва, медленно и неотвратимо, из-за рюкзака было трудно встать или перевернуться. Я растерялась и не знала, что делать. На помощь мне пришел старший товарищ, который двигался по скалам легко, как кошка: он подхватил меня под руку, вытащил в безопасное место и подмигнул.
То, что мне показалось эпизодом на грани, он воспринял как обыкновенную, штатную ситуацию. С опытом и тренировками я поняла, что так оно и было.
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