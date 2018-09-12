Мой первый настоящий поход начался в Грузии, когда я поняла, что коммерческого туризма мне мало. В таких турах совершенно отключаешь голову, не вникая, где ты и что тебе делать дальше.

Поэтому я записалась в турклуб, прослушала курс лекций и открыла для себя спортивный горный туризм. Это своего рода вызов — пройти определенный маршрут с препятствиями за определенное количество дней.

За безопасностью и соблюдением маршрута дистанционно следит специальная спортивная комиссия, которая потом засчитывает поход и присваивает спортивные разряды — как в любом другом виде спорта. А дальше — все сам!