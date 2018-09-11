Страховая компания сообщила, что готова принимать заявления туристов Danko

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Как заявляют представители страховой компании ERV, прием обращений от туристов начнется с 11 сентября. Туроператор пока не предоставил страховщику реестр пострадавших, соответственно, общая сумма требований неизвестна, сообщает АТОР.
По словам исполнительного директора ERV Юлии Алчеевой, DANKO должен в течение 5 дней предоставить страховщику реестр пострадавших. Пока этого не произошло, поэтому общая сумма требований неизвестна.
При обращении туристов за страховым возмещением в АО "ЕРВ Туристическое Страхование" необходимо предоставить заявление о выплате страхового возмещения.
В нем нужно указать:
- фамилию, имя и отчество туриста;
- дату выдачи, срок действия и иные реквизиты договоров страхования гражданской ответственности туроператора;
- номер договора о реализации туристского продукта и дату его заключения;
- наименование туроператора, который заключил договор страхования;
- информация об фактах, свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта;
- размер реального ущерба, причиненного человеку из-за прекращения деятельности туроператора;
- информацию об обращении с требованием осуществления выплаты к другим организациям, предоставившим туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора.
К заявлению нужно приложить копии паспорта и договора о реализации туристского продукта, а также документы, подтверждающие реальный ущерб.
В случае непредвиденного выезда из страны временного пребывания дополнительно нужно предоставить копии страниц загранпаспорта всех участников поездки (с отметками о пересечении границы РФ) и чеки, подтверждающие дополнительные расходы.
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