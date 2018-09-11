Страховая компания сообщила, что готова принимать заявления туристов Danko

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Как заявляют представители страховой компании ERV, прием обращений от туристов начнется с 11 сентября. Туроператор пока не предоставил страховщику реестр пострадавших, соответственно, общая сумма требований неизвестна, сообщает АТОР.

По словам исполнительного директора ERV Юлии Алчеевой, DANKO должен в течение 5 дней предоставить страховщику реестр пострадавших. Пока этого не произошло, поэтому общая сумма требований неизвестна.

При обращении туристов за страховым возмещением в АО "ЕРВ Туристическое Страхование" необходимо предоставить заявление о выплате страхового возмещения.

В нем нужно указать:

фамилию, имя и отчество туриста;

дату выдачи, срок действия и иные реквизиты договоров страхования гражданской ответственности туроператора;

номер договора о реализации туристского продукта и дату его заключения;

наименование туроператора, который заключил договор страхования;

информация об фактах, свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта;



размер реального ущерба, причиненного человеку из-за прекращения деятельности туроператора;

информацию об обращении с требованием осуществления выплаты к другим организациям, предоставившим туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора.

К заявлению нужно приложить копии паспорта и договора о реализации туристского продукта, а также документы, подтверждающие реальный ущерб.

В случае непредвиденного выезда из страны временного пребывания дополнительно нужно предоставить копии страниц загранпаспорта всех участников поездки (с отметками о пересечении границы РФ) и чеки, подтверждающие дополнительные расходы.

