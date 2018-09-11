Голодец ожидает роста туристов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Приток туристов во Владивосток после открытия культурного центра, который поручил создать президент РФ Владимир Путин, вырастет минимум на 1 миллион человек, сообщила журналистам на ВЭФ вице-премьер Ольга Голодец.
"Мы вчера подробно обсуждали развитие культуры на Дальнем Востоке, это замечательно, потому что Владивосток имеет особое значение на карте России.. Для нас важно, чтобы проект был органичен для Владивостока, чтобы появились сообщество, которое проект развивает. Это новый приток туристов. Мы ожидаем, что число туристов после открытия культурного центра вырастет минимально на 1 миллион человек", — отметила Голодец.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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