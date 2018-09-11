Летом 2018 перелеты на лоукостерах стали еще популярнее

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Продажи авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров в июне-августе 2018 года выросли до 12,8% по сравнению с 11% летом прошлого года. По внутренним направлениям зафиксирован рост с 13,1% до 14,9%, по зарубежным направлениям – с 7,4% до 9,1%, сообщает Biletix.
Прошедшим летом лоукостеры позволили туристам сэкономить как на внутренних, так и международных рейсах.
Средний чек на авиабилеты "лоукостеров" по России туда-обратно составил 7 233 рубля. Это на четверть дешевле цены авиабилетов "традиционных" перевозчиков, билеты которых в среднем стоили 9 773 рублей (+26%).
Билеты туда-обратно на рейсы лоукост-компаний за границу стоили в среднем 13 795 рублей против 17 578 рублей у "традиционных" перевозчиков. Таким образом, экономия пассажиров составила 22%.
Примечательно, что по сравнению с летом прошлого года авиабилеты на рейсы лоукостеров по внутренним направлениям даже подешевели: с 8 423 до 7 233 рублей (-14%). За границу средний чек на перелеты лоукостерами туда-обратно вырос с 11 845 до 13 795 рублей (+16%).
Самыми популярными внутрироссийскими рейсами прошедшего лета стали Москва – Сочи, Москва – Анапа, Ростов-на-Дону – Москва, Москва – Минеральные воды, Москва – Ростов-на-Дону, Самара – Москва, Москва – Калининград, Москва – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Санкт-Петербург.
При перелетах за границу наиболее востребованными были рейсы в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан и Прагу.
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