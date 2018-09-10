На видео попала массовая охота дельфинов у побережья Калифорнии

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Обычно дельфины охотятся большими стаями в открытом море, но изредка это происходит и поблизости от берега, сообщает The Washington Post.

"Дельфины обычно охотятся семьей или родственными группами до нескольких десятков, а иногда и сотен особей", — сказал автор видео Патрик Вебстер. — Но в охоте, которая попала на видео, принимали участие около тысячи дельфинов".

Эксперт добавил, что это был по-настоящему волшебный момент, чаще всего – скрытый от наблюдения человека.