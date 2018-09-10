МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сотрудники пунктов пропуска на границе России при контроле ввоза автомобилей действуют согласно новым нормам закона, приведенными в соответствие с международным договором, заявили РИА Новости в комитете Госдумы по бюджету и налогам, комментируя сообщения СМИ о возникших у граждан Финляндии на границе с РФ проблемах.
В минувшую субботу газета Helsingin Sanomat написала, что десятки финских туристов, направлявшихся в Россию, не смогли пройти российскую таможню из-за вступления в РФ нового законодательства, ограничивающего ввоз автомобилей, принадлежащих одному владельцу.
"Законодатели ввели в российское законодательство прямую норму ТК ЕАЭС, а сотрудники пунктов пропуска на границе действуют в соответствии с новыми нормами федерального закона, приведенными в соответствие с международным договором", — сказали РИА Новости в комитете ГД.
В конце июля Госдума приняла новую редакцию закона о таможенном регулировании, которая, за исключением отдельных положений, вступила в силу с 4 сентября. Она была разработана в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
В соответствии нормой статьи 193 закона временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юрлицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные в ЕАЭС и находящиеся под таможенным контролем, возможен только после уплаты таможенных пошлин. "Обсуждаемая в финской газете эта норма является зеркальной нормой пункта 4 статьи 264 ТК ЕАЭС", — пояснили агентству в бюджетном комитете.
ФТС в свою очередь рекомендует физлицам при планировании временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования учитывать, что таможня проводит проверку – как в отношении водителя, так и в отношении собственника – на предмет наличия ранее временно ввезенных в ЕАЭС транспортных средств. В случае выявления ввезенного транспортного средства, находящегося под таможенным контролем, для оформления временного ввоза последующего автомобиля необходимо внесение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин.
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