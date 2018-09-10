В АТОР рассказали, что делать туристам Danko, которых выселяют из отелей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В субботу, 8 сентября, в правовую службу АТОР стали поступать звонки от агентств, чьи туристы, отправленные по линии туроператора Danko, столкнулись с угрозой выселения из отелей. О необходимости произвести повторную оплату гостиниц туристам сообщали представители принимающей стороны. О том, кто и как должен помогать туристам, рассказали в АТОР.

В ряде случаев туристы должны были оплатить весь период проживания, хотя до окончания отдыха им оставалось два-три дня. Требовали оплатить и трансферы, за которые, по словам принимающей стороны, оплата также не поступила.

По информации АТОР, несколько десятков резерваций Danko могут быть не оплачены, следовательно, туристы могут столкнуться с фактами незаселения и требования повторной оплаты.

Юристы напоминают, что согласно закону, туристы в описанных выше случаях могут рассчитывать на экстренную помощь от объединения туроператоров "Турпомощь".

"У нас от оператора Danko заявления об эвакуации нет", — сообщил заместитель руководителя "Турпомощи" Сергей Голов. Он уточнил, что если люди уже живут в отеле, выселить их оттуда не могут, так как заселили туда по ваучеру. "Если их заселили по ваучеру, значит их проживание там оплачено" — говорит Голов. В реальности, некоторые отели начали запрашивать повторную оплату только после прекращения деятельности Danko, до этого они были готовы подождать оплаты, но сейчас требуют ее с туристов.

В этой ситуации в "Турпомощи" советуют туристам повторно оплачивать отели самостоятельно. "В данном случае для оперативности поступаем следующим образом. Клиенты оплачивают, в исключительных случаях, если вдруг не получается с полицией решить вопрос, чтобы их не выселяли, оставшиеся деньги самостоятельно. Берут подтверждающие документы, а договоренность со страховой компанией по возврату этих денежных средств уже есть. А дальше по страховке они эти деньги компенсируют", — поясняет Голов.

Как подчеркивают юристы, законом предусмотрен иной алгоритм защиты прав туристов, отличающийся от препирательств с местной полицией и экстренным поиском денег для повторной оплаты отелей. Для того, чтобы его запустить, необходимо лишь направить в организацию заявление любым способом, позволяющим установить автора обращения.

Обращение туриста должно содержать фамилию, имя и отчество туриста; адрес его места нахождения; номер договора о реализации туристского продукта и наименование туроператора (турагента); контактная информация автора обращения; факты, свидетельствующие о неисполнении туроператором обязательств по договору по перевозке и размещению.

"Турпомощь" должна принять решение об оказании экстренной помощи туристам за 24 часа.

Оказание экстренной помощи включает в себя: