В АТОР рассказали, что делать туристам Danko, которых выселяют из отелей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В субботу, 8 сентября, в правовую службу АТОР стали поступать звонки от агентств, чьи туристы, отправленные по линии туроператора Danko, столкнулись с угрозой выселения из отелей. О необходимости произвести повторную оплату гостиниц туристам сообщали представители принимающей стороны. О том, кто и как должен помогать туристам, рассказали в АТОР.
В ряде случаев туристы должны были оплатить весь период проживания, хотя до окончания отдыха им оставалось два-три дня. Требовали оплатить и трансферы, за которые, по словам принимающей стороны, оплата также не поступила.
По информации АТОР, несколько десятков резерваций Danko могут быть не оплачены, следовательно, туристы могут столкнуться с фактами незаселения и требования повторной оплаты.
Юристы напоминают, что согласно закону, туристы в описанных выше случаях могут рассчитывать на экстренную помощь от объединения туроператоров "Турпомощь".
"У нас от оператора Danko заявления об эвакуации нет", — сообщил заместитель руководителя "Турпомощи" Сергей Голов. Он уточнил, что если люди уже живут в отеле, выселить их оттуда не могут, так как заселили туда по ваучеру. "Если их заселили по ваучеру, значит их проживание там оплачено" — говорит Голов. В реальности, некоторые отели начали запрашивать повторную оплату только после прекращения деятельности Danko, до этого они были готовы подождать оплаты, но сейчас требуют ее с туристов.
В этой ситуации в "Турпомощи" советуют туристам повторно оплачивать отели самостоятельно. "В данном случае для оперативности поступаем следующим образом. Клиенты оплачивают, в исключительных случаях, если вдруг не получается с полицией решить вопрос, чтобы их не выселяли, оставшиеся деньги самостоятельно. Берут подтверждающие документы, а договоренность со страховой компанией по возврату этих денежных средств уже есть. А дальше по страховке они эти деньги компенсируют", — поясняет Голов.
Как подчеркивают юристы, законом предусмотрен иной алгоритм защиты прав туристов, отличающийся от препирательств с местной полицией и экстренным поиском денег для повторной оплаты отелей. Для того, чтобы его запустить, необходимо лишь направить в организацию заявление любым способом, позволяющим установить автора обращения.
Обращение туриста должно содержать фамилию, имя и отчество туриста; адрес его места нахождения; номер договора о реализации туристского продукта и наименование туроператора (турагента); контактная информация автора обращения; факты, свидетельствующие о неисполнении туроператором обязательств по договору по перевозке и размещению.
"Турпомощь" должна принять решение об оказании экстренной помощи туристам за 24 часа.
Оказание экстренной помощи включает в себя:
- перевозку туриста или ее оплату из страны временного пребывания домой оптимальным маршрутом с наименьшими временными затратами;
- повторную оплату услуг по размещению туриста в гостинице;
- трансфер;
- обеспечение необходимой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, а также правовой помощи;
- обеспечение хранения багажа.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.