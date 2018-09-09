Королевские дворцы Сеула временно отменят плату за вход

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Часть королевских дворцов и памятников в Сеуле с 22 по 26 сентября все желающие смогут посетить бесплатно, сообщает Национальная организация туризма Кореи.

В Южной Корее 24 сентября будет отмечаться один из главных традиционных праздников — Чхусок, в связи с чем пять дней — с 22 по 26 сентября — объявлены выходными.

Без билета можно будет войти в королевские дворцы Кёнбоккун, Чхандоккун, Чхангёнгун и Токсугун, а также в Национальный музей современного искусства, Королевскую усыпальницу Чонмё и парк с королевскими захоронениями Сончжоннын.