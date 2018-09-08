СМИ: финны больше не могут въехать в Россию на купленной в кредит машине

ХЕЛЬСИНКИ, 8 сен — РИА Новости. Граждане Финляндии, чей автомобиль куплен с помощью банковского кредита и находится в залоге у банка, начиная с 4 сентября не могут въехать на территорию России, пишет в субботу газета Helsingin Sanomat.
В России с 4 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ разработан в связи со вступлением в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января 2018 года.
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 193 Федерального закона временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС и находящиеся под таможенным контролем, возможен только после обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин.
"Десятки финских туристов, направлявшихся в Россию, неожиданно на этой неделе не смогли пройти российскую таможню", — пишет газета.
Как разъясняет представитель финской погранохраны Осси Фонселиус, это произошло из-за вступления в России нового таможенного законодательства, ограничивающего въезд автомобилей, принадлежащих одному владельцу. Информации о российских нововведениях финские таможенники не получали.
Заместитель начальника таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Дарья Кириллова пояснила, что лизинговый автомобиль все же может проехать на российскую территорию при уплате залога, который обещают вернуть по возвращению обратно. "Размер залога равен сумме растаможке автомобиля, то есть, для средней машины это где-то 10 000 евро", — сказала Кириллова, её цитирует гостелерадиокомрания YLE.
Проблемы могут возникнуть также у семей, пересекающих границу на двух машинах, оформленных на одного человека. В этом случае снова действует закон вступивший в силу 4 сентября, запрещающий одновременно находится на территории России двум транспортным средствам, принадлежащим одному и тому же владельцу.
Министр внешней торговли и экономического развития Анн-Мари Виролайнен призналась, что введенные российской таможней новые правила, касающиеся автомобилей, стали для нее полной неожиданностью. Министр заявила, что данная практика только затрудняет работу пограничных пропускных пунктов.
"Если мы хотим развивать туризм и торговлю между странами, то такие правила выглядят довольно странными. Они создают дополнительные сложности на границе. Надеюсь, что таможенники двух стран обсудят этот вопрос. Если решения не будет найдено, вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламентской комиссии по экономическим делам", — сказала Виролайнен.
РИА Новости не располагают комментарием ТС РФ.
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