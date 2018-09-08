В Барселоне в парке Тибидабо откроет двери Музей механических кукол

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Весь сентябрь в парке развлечений Тибидабо будут организованы экскурсии по Музею механических кукол, сообщает портал "Испания по-русски".

Посетители увидят мастерскую, в которой ремонтируют кукол, смогут открыть витрины нескольких автоматов, многие из которых созданы еще в конце XIX века, и разобраться в том, как же они работают.

Куклы, хранящиеся в музее, сделаны в разных странах и установлены в парке развлечений в 1925 году. Самая старинная среди них — клоун, играющий на мандолине, он появился на свет в 1880 году.