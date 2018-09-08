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Гориллы-неудачники и бесстрашные лемуры. Названы лучшие зоопарки мира
08:0008.09.2018
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Панды в зоопарке Сан-Диего
© AP Photo / Gregory Bull

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Белые медведи и галапагосские черепахи, панды и коалы, черные лебеди и лемуры — редко когда удается увидеть этих животных в природе. Но есть зоопарки без клеток и решеток, где они обитают в условиях, максимально приближенных к естественным. О том, чем удивляют лучшие зоопарки мира, — в материале РИА Новости.

С детьми и не только

Коала. Архивное фото
© AFP 2018 / Monika Skolimowska
В Австралии нашли самую неудачливую коалу

"Зоопарки интересуют в первую очередь путешественников с детьми, — говорит Мария Королева, директор туркомпании из Москвы. — Для них важна инфраструктура, чтобы было, где поесть и отдохнуть. В этом отношении один из лучших европейских зоопарков — Лоро-Парк на Тенерифе".

Не так давно именно Лоро-Парк занял первое место в списке, составленном по оценкам пользователей портала для путешественников TripAdvisor.

Лоро-Парк, Пуэрто-де-ла-Крус, Испания

CC BY-SA 3.0 / Zamzavkaftyaf / Лоро-Парк, Испания
CC BY-SA 3.0 / Zamzavkaftyaf /
Лоро-Парк, Испания

"Лоро-Парк — Мекка для туристов, и не только тех, кто отдыхает на Канарских островах, — рассказывает гид Алексей Зорин. — Первое, что вы увидите, — пруд с японскими карпами и черными лебедями. И это поражает! Сразу за ними — шесть горилл-неудачников, которых собрали из различных зоопарков мира, где они проиграли борьбу за роль альфа-самца и могли погибнуть".

Еще в парке показывают четыре шоу, в том числе выступление касаток из Флориды, а также номера дельфинов и морских котиков, уточняет гид.

Один из самых посещаемых в мире, Лоро-Парк открылся более 40 лет назад как парк попугаев (именно так с испанского и переводится "лоро"). Затем его расширили, добавив ботанический сад, дельфинарий, аквариум, кинотеатр, детские площадки и многое другое. Но и про попугаев не забыли — коллекция этих птиц здесь самая большая в мире.

"Еще в парке прекрасная игровая площадка, где дети без взрослых могут проводить время, лазая по переходам между искусственными баобабами, — добавляет петербурженка Валерия Ривлина. — Но при этом все очень безопасно!"

Пражский зоопарк, Прага, Чехия

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетители наблюдают за красными и чилийскими фламинго в пражском зоопарке (Zoo Praha)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посетители наблюдают за красными и чилийскими фламинго в пражском зоопарке (Zoo Praha)

На посещение этого зоопарка лучше отвести целый день: на площади около 60 гектаров среди искусственных водопадов, равнин и скал живут 169 видов млекопитающих, 270 — птиц, 120 — пресмыкающихся, десять — амфибий, 60 — рыб и 31 вид беспозвоночных.

На территории зоопарка есть как закрытые, так и открытые павильоны. Выделяются "Индонезийские джунгли" — двухэтажное эллипсовидное стеклянное сооружение. Это единственный в Центральной и Западной Европе павильон, где живут гигантские галапагосские черепахи. Только пражскому зоопарку удалось создать для них подходящие условия обитания.

Биопарк Валенсии, Валенсия, Испания

© AFP 2018 / Jose JordanЛемуры в биопарке Валенсии
© AFP 2018 / Jose Jordan
Лемуры в биопарке Валенсии

Этот зоопарк, находящийся в черте города, отличается дизайном, маскирующим барьеры между людьми и животными. Роль ограждений здесь выполняют элементы природного ландшафта — валуны, растительность и водоемы.

"У меня остались прекрасные воспоминания, — признается Татьяна Рудницкая, трейд-маркетолог из Санкт-Петербурга. — Там попадаешь в мир дикой природы: никаких клеток, а животные довольны жизнью, холеные и ухоженные. Обязательно надо посмотреть на лемуров: они носятся по травке в нескольких сантиметрах от людей".

Шёнбруннский зоопарк, Вена, Австрия

© AFP 2018 / Joe KlamarПолярный медведь в шёнбруннском зоопарке
© AFP 2018 / Joe Klamar
Полярный медведь в шёнбруннском зоопарке

Этот зоопарк, основанный в 1752 году как императорский зверинец, — один из старейших в мире. Сейчас здесь более 700 видов животных — от сибирского тигра до коал и индийских носорогов, а также белых медведей, за которыми можно наблюдать, даже когда они ныряют.

Также на территории есть небольшая деревня с коровами и овцами, где предлагают купить молоко, мед или отведать местной еды.

Берлинский зоопарк, Берлин, Германия

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКоролевские пингвины в вольере зоологического сада Берлина (Zoologischer Garten Berlin)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Королевские пингвины в вольере зоологического сада Берлина (Zoologischer Garten Berlin)

Зоопарк в Берлине, открытый в 1844 году, — среди лидеров по числу видов животных, их тут около полутора тысяч.

Звери живут в условиях, максимально приближенных к естественным: пингвины и морские котики — у бассейнов со скалами и лежбищами, для морских птиц создан берег с искусственной волной, а ночные животные обитают почти в полной темноте, и разглядеть их непросто.

Зоопарк Боваль, Сент-Эньян, Франция

CC BY 2.0 / Daniel Jolivet / Зоопарк ZooParc de Beauval
CC BY 2.0 / Daniel Jolivet /
Зоопарк ZooParc de Beauval

Один из лучших в Европе, зоопарк Боваль разделен на несколько климатических зон. Так, в "африканской саванне" можно встретить зебру, африканских аистов, жирафов, белых носорогов, в "австралийской пустыне" — коалу и древесных кенгуру Гудфеллоу.

Дельфин. Архивное фото.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Во Франции закрыли пляж из-за трехметрового общительного дельфина

"Очень понравилось то, что животные обитают в экосистемах, соответствующих природным, это подробно разъясняется на информационных стендах, — говорит Алиса Глазунова, студентка из Франции. — Всем, кто собирается посетить Боваль, советую выделять на прогулку три-четыре часа, а также учитывать, что кафе закрываются к пяти вечера".

Зоопарк Сан-Диего, Калифорния, США

CC BY-SA 3.0 / Cburnett / Зоопарк Сан-Диего
CC BY-SA 3.0 / Cburnett /
Зоопарк Сан-Диего

История этого зоопарка началась с выставки "Панама — Калифорния" 1915 года, где была экспозиция экзотических зверей. Зоопарк основали ученые, выступавшие за новые принципы содержания животных — под открытым небом, в условиях, приближенных к естественным. Сегодня здесь находятся более трех с половиной тысяч особей 650 видов и подвидов.

Экспозиции в зоопарке Сан-Диего организованы по принципу места обитания, так что в каждой можно увидеть несколько разных животных, населяющих ту или иную климатическую зону в естественной природе.

Сингапурский зоопарк, Сингапур

© AP Photo / Wong Maye-EПолярный медведь в сингапурском зоопарке
© AP Photo / Wong Maye-E
Полярный медведь в сингапурском зоопарке

Еще один зоопарк, где постарались создать для животных условия, максимально приближенные к естественным, — сингапурский. Но с безопасностью для посетителей тут тоже все в порядке, только вместо клеток и ограждений — глубокие рвы с водой и прозрачные стеклянные стены. С момента открытия, за 40 лет, никаких неприятных происшествий здесь не случалось.

Зоопарк Сент-Луиса, Сент-Луис, США

© AP Photo / Jeff RobersonЗоопарк Сент-Луис, Миссури, США
© AP Photo / Jeff Roberson
Зоопарк Сент-Луис, Миссури, США

Этот зоопарк специализируется на разведении животных, а значит, посетители могут увидеть детенышей слонов, окапи, жирафов и еще более 150 видов, обитающих на 36 гектарах.

"Три ключевых факта о зоопарке в Сент-Луисе: огромная территория, большое количество зверей, бесплатный вход, — пишет один из пользователей в отзыве. — Хотя, если бы второй раз меня попросили заплатить за вход, я бы это сделал!"

Честерский зоопарк, Аптон-бай-Честер, Великобритания

© AFP 2018 / Paul EllisЖирафы в честерском зоопарке
© AFP 2018 / Paul Ellis
Жирафы в честерском зоопарке

При открытии зоопарка, в 1931 году, администрация столкнулась с протестами жителей соседней деревни Аптон-бай-Честер. Люди боялись за свою безопасность, ведь животных предполагалось содержать без клеток. Но именно это обстоятельство сделало зоопарк одним из самых посещаемых в Англии наряду с лондонским, построенным на сто лет раньше.

Зоопарк Генри Дурли, Омаха, США

© AP Photo / Nati HarnikАзиатский медведь в зоопарке Henry Doorly Zoo
© AP Photo / Nati Harnik
Азиатский медведь в зоопарке Henry Doorly Zoo

Особенность этого зоопарка, в котором содержится 962 вида животных, — большая коллекция различных кошек. Посмотреть на них и других зверей ежегодно в Небраску приезжает более миллиона туристов.

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