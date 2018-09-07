Египет не допустил британских следователей в номер погибших в Хургаде

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пробы еды, взятые британскими экспертами в египетском отеле в Хургаде, где по невыясненным причинам две недели назад внезапно скончалась семейная пара из Великобритании, показали высокое содержание бактерий кишечной палочки и стафилококка, сообщает АТОР.

Тем не менее, как говорится в сообщении туроператора, клиентами которого были Джон и Сьюзен Купер, полученные результаты "еще не объясняют причину смерти четы Купер". У компании нет доступа к комнате, где проживали ее клиенты. Она остается под контролем египетских властей.

Тем не менее, как отмечает пресс-служба туроператора, "из этих результатов видно, что что-то в отеле пошло не так" и что "стандарты обслуживания упали ниже того, что компания ожидает от своих партнеров по отелям".При этом проверка качества воды в водопроводе и в бассейнах, а также воздуха в системе кондиционирования не выявила нарушений. В отеле не было обнаружено бактерий сальмонеллы, листерии и шигеллы.

Туроператор ожидает результатов аутопсии, проводимой египетскими властями. К этой процедуре британские специалисты также не допущены.

Как сообщалось ранее по одной из версий, британские туристы скончались от паров опасных химикатов, которыми в процессе фумигации накануне вечером был обработан соседний с ними номер.