Египет не допустил британских следователей в номер погибших в Хургаде

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пробы еды, взятые британскими экспертами в египетском отеле в Хургаде, где по невыясненным причинам две недели назад внезапно скончалась семейная пара из Великобритании, показали высокое содержание бактерий кишечной палочки и стафилококка, сообщает АТОР.
Тем не менее, как говорится в сообщении туроператора, клиентами которого были Джон и Сьюзен Купер, полученные результаты "еще не объясняют причину смерти четы Купер". У компании нет доступа к комнате, где проживали ее клиенты. Она остается под контролем египетских властей.
Тем не менее, как отмечает пресс-служба туроператора, "из этих результатов видно, что что-то в отеле пошло не так" и что "стандарты обслуживания упали ниже того, что компания ожидает от своих партнеров по отелям".При этом проверка качества воды в водопроводе и в бассейнах, а также воздуха в системе кондиционирования не выявила нарушений. В отеле не было обнаружено бактерий сальмонеллы, листерии и шигеллы.
Туроператор ожидает результатов аутопсии, проводимой египетскими властями. К этой процедуре британские специалисты также не допущены.
Как сообщалось ранее по одной из версий, британские туристы скончались от паров опасных химикатов, которыми в процессе фумигации накануне вечером был обработан соседний с ними номер.
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