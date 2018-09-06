В Тайване надеются с помощью отмены виз привлечь российских туристов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Эксперимент Тайваня по отмене виз для граждан РФ нацелен на повышение привлекательности острова в глазах российских туристов, сообщил глава представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству (ТМКК) РИА Новости в четверг.

Ранее МИД Тайваня сообщил, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове на срок до 14 дней с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.

"Большое число российских туристов путешествует за рубежом, и многим из них нравится посещать Вьетнам, Индонезию и Таиланд в Юго-Восточной Азии. Новая безвизовая политика может позволить Тайваню составить конкуренцию соседним странам Юго-Восточной Азии на равных условиях", — заявил глава представительства ТМКК Кэн Чжун Юн.

На данный момент граждане РФ не нуждаются в визе для посещения Вьетнама, Индонезии и Таиланда.

Нововведенный безвизовый режим в Тайване распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников. По истечению указанного срока в соответствии с результатом данного эксперимента будет принято решении о том, целесообразно ли продлять действие безвизового режима.

Соответствующие условия въезда распространяются на граждан РФ, имеющих загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяцев после планируемой поездки. Необходимо будет предоставить обратный билет или же билет в другую страну, а также данные о бронировании гостиницы.