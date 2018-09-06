По билетам "Аэроэкспресса" можно будет бесплатно сходить в музей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. При покупке билетов онлайн по тарифам "Семья и друзья" и "Семья и друзья. Туда-обратно" с 8 сентября до конца месяца пассажиры получат возможность посетить одну из пяти выставок Музея Москвы на выбор, сообщается на официальном сайте компании.

Предложение действует для экспозиций: "История Москвы для детей и взрослых", "Находки моей улицы", "Добровольный контроль", "Мультиконтуры Москвы" и "Археология Петлюры".

"В музее сейчас представлены две интересные выставки об истории Москвы, посетив которые можно узнать много занимательных фактов о столице", — отметил представитель Музея Москвы.

Кроме того, в терминале "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале в сентябре будет открыта экспозиция с ретро-фотографиями вокзала и Тверского района столицы из архивов музея.