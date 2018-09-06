У побережья Чукотки моржи устроили лежбище впервые за десять лет

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Национальный парк "Берингия" опубликовал видео, на котором с высоты снято лежбище моржей. По словам представителей парка, животные более десяти лет не организовывали лежбища на этом месте, сообщает Prochukotku.ru

В сообщении парка говорится, что более трех тысяч тихоокеанских моржей можно наблюдать в настоящее время на лежбище в южной части острова Аракамчечен в проливе Сенявина. Моржи лежат здесь не каждый день, периодически уплывают в море за кормом, но потом возвращаются на песчано-галечную косу для отдыха.

"Редко в июне отдельных моржей можно было наблюдать и в бухте Провидения. А в этом году моржи заходили сюда часто – почти весь июль и до первой декады августа", — рассказывает заместитель директора по науке нацпарка Максим Антипин.

В этом году, в июне моржи образовали летнее лежбище численностью до трех тысяч особей на южной оконечности острова Аракамчечен. "Это лежбище состоит преимущественно из самцов и молодых особей. Кормящихся моржей можно регулярно наблюдать теперь в акватории пролива Сенявина. Отдельные небольшие группы молодых моржей кормятся и вдоль побережья в районе мыса Чаплина", – уточнил Максим Антипин.