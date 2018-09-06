Больше половины путешественников уже определились с планами на Новый год

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Несмотря на то, что до праздника еще почти четыре месяца, больше половины опрошенных уже определились со своими планами, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие около трех тысяч человек.
Больше половины ответивших (63%) уже знают, где встретят год, а 37% — пока в раздумьях.
49% ответили, что никуда не поедут, встретят праздник в родном городе. 7% признались, что уже купили или присматривают билеты или путевку за границу, чтобы там провести новогодние каникулы. Столько же респондентов выбрали вариант: "Поеду на праздник в гости или в турпоездку в другой российский город".
В прошлом году в новогодние каникулы самыми популярными были перелеты по России из Москвы в Сочи, Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Мурманск и Санкт-Петербург. В рейтинге десяти самых популярных авианаправлений попал единственный рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, он оказался на восьмой строчке.
Среди зарубежных направлений в прошлом году лидерство захватили перелеты из России в Молдавию, Грузию и Германию.
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