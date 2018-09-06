Туры в Черногорию на бархатный сезон стали дешевле на 20 процентов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Туроператоры прогнозируют хорошие продажи Черногории в бархатный сезон, которым должны помочь цены путевок – они в среднем на 20% ниже, чем на пике сезона, сообщает АТОР.

В сезоне-2018 года в Черногории значительная доля продаж у всех игроков – от 25% до 50% — пришлась на раннее бронирование, а в первой половине лета активность несколько замедлилась.

Факторами временного снижения объемов продаж по Черногории стали весенний скачок курса евро, рост популярности Турции, и, наконец, чемпионат мира по футболу, который заставил многих россиян, занятых в обслуживании мероприятия, скорректировать сроки своих отпусков.

Отметим, что за последние три года организованный спрос на черногорском направлении перераспределился на российском рынке в пользу апартаментов и частного сектора в целом. На этот вид размещения сегодня приходится две трети объема российского въездного рынка в Черногории. Туроператоры, которые специализируются на Черногории, и учитывают этот фактор, на спад не жалуются, даже напротив.

"В отличие от сезона 2017 года, в этом летнем сезоне мы видим рост порядка 30% к прошлому году", — говорит Любовь Чучмаева, руководитель отдела маркетинга и рекламы одного из крупных туроператоров.

Основные игроки рынка рассчитывают, что третий квартал, в который включают и бархатный сезон, должен показать хорошие результаты. Так, в прошлом году в период с июля по сентябрь в Черногорию приехало почти в два раза больше российских туристов, чем во втором квартале. Такую же динамику игроки рынка ожидают и в этом году.

Хорошему спросу на туры в "бархатный сезон" в Черногории помогает цена, которая в среднем на 20% ниже, чем на пике сезона: около 35 тысяч рублей на человека с питанием на базе завтраков или полупансиона.



Средняя продолжительность тура в этот период – от пяти до десяти ночей, в некоторых компаниях особенностью этого периода называют повышенную долю бронирований отелей высокого уровня, частных вилл, однако основной спрос идет на бюджетные апартаменты, и в меньшей степени – отели 3*-4*.