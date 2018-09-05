В египетском отеле, где погибли британцы, нашли опасные бактерии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты нашли кишечную палочку и стафилококк в египетском отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel, в котором ранее при невыясненных обстоятельствах скончалась семейная пара из Великобритании, сообщает пресс-служба туроператора Thomas Cook.

Ранее сообщалось, что британцы — 69-летний Джон Купер и его супруга 63-летняя Сюзан, отдыхавшие в отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel в Хургаде, внезапно почувствовали себя плохо и через несколько часов скончались. Судебное вскрытие показало, что причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая сердечная недостаточность.

"Исследование еды и проверка стандартов гигиены выявили высокое количество бактерий группы кишечной палочки и стафилококка", — говорится в заявлении пресс-службы туроператора. При этом при проверке качества воды и воздуха в отеле нарушения не были выявлены. Также в отеле не было обнаружено бактерий сальмонеллы, листерии и шигеллы.

Пресс-служба туроператора отмечает, что пока неизвестно, что могло привести к гибели семейной пары.