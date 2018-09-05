Это странно: в Сети обсуждают видео из японского отеля с портье-динозаврами

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Постояльцев отеля, открытого весной, встречают роботы с датчиками движения, похожие на людей, а также динозавры и робот из "Звездных войн".

Во время регистрации гости выбирают один из четырех языков, на котором им удобнее общаться с необычным персоналом: английском, японском, корейском и китайском.

Роботы помогают заселиться в номер, могут застилать постели, включать телевизор и убирать в комнате.

Кого-то из пользователей Сети, как и гостей отеля, пугают такие роботы, а кто-то находит их забавными.