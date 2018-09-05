Эксперты назвали европейские города, которые россияне посещали реже всего

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Рейтинг возглавляет французский Клермон-Ферран — столица региона Овернь. Он расположен на юге центральной части Франции, сообщает Туту.ру.

На второй строчке рейтинга — Брест, город в западной части Франции, расположенный на полуострове Бретань. Любимые туристические достопримечательности там — это Бресткий замок, башня Танги и подъемный мост через реку Панфель.

Замыкает тройку город Острава — третий по численности населения город Чехии, который славится своими памятниками архитектуры и заводом пивоварения "Остравар".

В список редких городов (куда за лето слетали не более трех человек) попали также Страсбург, Ренн, Нант (Франция), Кеми, Вааса, Тампере (Финляндия), Яссы, Сучава, Клуж-Напока (Румыния), Катовице, Вроцлав, Гданьск (Польша), Кошице (Словакия), Корк (Ирландия), Лугано (Швейцария).

Рейтинг составлен на основе данных о покупках авиабилетов с вылетами с 1 июня по 31 августа. Анализировались вылеты в Европу из любого города России. В рейтинг попали города с самым дорогим авиаперелетом, куда слетал всего один путешественник.