Эксперты назвали европейские города, которые россияне посещали реже всего

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Рейтинг возглавляет французский Клермон-Ферран — столица региона Овернь. Он расположен на юге центральной части Франции, сообщает Туту.ру.
На второй строчке рейтинга — Брест, город в западной части Франции, расположенный на полуострове Бретань. Любимые туристические достопримечательности там — это Бресткий замок, башня Танги и подъемный мост через реку Панфель.
Замыкает тройку город Острава — третий по численности населения город Чехии, который славится своими памятниками архитектуры и заводом пивоварения "Остравар".
В список редких городов (куда за лето слетали не более трех человек) попали также Страсбург, Ренн, Нант (Франция), Кеми, Вааса, Тампере (Финляндия), Яссы, Сучава, Клуж-Напока (Румыния), Катовице, Вроцлав, Гданьск (Польша), Кошице (Словакия), Корк (Ирландия), Лугано (Швейцария).
Рейтинг составлен на основе данных о покупках авиабилетов с вылетами с 1 июня по 31 августа. Анализировались вылеты в Европу из любого города России. В рейтинг попали города с самым дорогим авиаперелетом, куда слетал всего один путешественник.
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