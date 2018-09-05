Глава Тверской области проинспектировал дорожные работы в туркластере

ТВЕРЬ, 5 сен — РИА Новости. Завершение работ по реконструкции дороги "Подъезд к Шоше" на территории туристско-рекреационного кластера "Верхневолжский" в Конаковском районе дает возможность выйти на другой качественный уровень инфраструктуры и организации туризма, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Ремонт "Подъезда к Шоше" начался в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. На первом этапе было реконструировано более шестисот метров дороги, в ходе второго этапа в 2017 году проведена реконструкция более 570 метров. В итоге количество полос движения увеличилось с двух до четырех. Кроме того, на объекте переустроены коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, линии электропередач и др.), отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы, дорожное полотно с применением щебня и асфальтобетона повышенной прочности, укреплены обочины.
Общая стоимость работ составила около 500 миллионов рублей. Это средства областного и федерального бюджетов. В настоящее время завершается третий этап реконструкции дороги. Протяженность участка — 732 метра. В ходе работ был построен новый мост через реку Дойбица.
Региональная автодорога первого класса ведет к развивающейся жилой застройке в деревне Мокшино, обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами района и выход на федеральную трассу М-10.
"Мы считаем, что это успешный проект, системная работа в этом направлении нас приближает к самому главному — развитию региона в лучших европейских стандартах", — отметил глава региона, который вместе с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым, ознакомился с ходом работ.
В свою очередь глава Ростуризма сказал, что в Тверской области дан старт развитию очень перспективного курортного направления.
"Это уже привело к тому, что турпоток в регионе в этом году увеличился на 20%, и мы не намерены на этом останавливаться. Сейчас разработана новая федеральная целевая программа, Тверская область уже предложила интересный проект "Волжское море" для участия в ней", — сказал Сафонов, слова которого процитировали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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