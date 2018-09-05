Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше, чем год назад

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В этом году Россия стала одной из "горячих точек" для онлайн- и мобильных платежей китайских туристов, сообщает АТОР.
Согласно отчету компании Alibaba Group Holding, которая управляет одной из самых распространенных среди китайских туристов платежной системой, бум трат китайских путешественников в России связан с прошедшим Чемпионатом мира по футболу.
В России с помощью этой платежной системы можно расплатиться преимущественно в Москве (торговый дом ЦУМ, ряд ресторанов, магазинов и даже МЦК и несколько станций метрополитена), в Санкт-Петербурге, а также во Владивостоке.
По предварительным данным, матчи Кубка Мира посетили более 100 тысяч туристов из Поднебесной. По информации китайских туроператоров, их клиенты тратили на поездку в Россию от 60 до 100 тысяч юаней (от 569 тысяч до 950 тысяч рублей).
Вместе с РФ в рейтинг стран по темпам роста расходов китайских туристов вошел Люксембург (39-кратный рост) и Швейцария (рост в 18 раз).
По данным Всемирной туристской организации UNWTO, в 2017 году китайские туристы потратили за рубежом 258 миллиардов долларов, что составляет одну пятую всех мировых расходов путешественников.
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