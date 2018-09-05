Не все юридические лица "Натали Турс" прекратили деятельность

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Туроператор официально сообщил на своем сайте о прекращении деятельности его трех юрлиц с 4 сентября 2018 года, но остается еще один проект "Натали Турс", сообщает АТОР.
На сайте компании сообщается, что решение о прекращении операторской деятельности принято в связи с исключением из реестра Ростуризма ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство "Путешествий Натали", ООО "Туроператор Натали Турс", работающих под брендом "Натали Турс".
Ростуризм исключил из реестра не все юрлица "Натали Турс". В апреле этого года начал операционную деятельность новый проект "Натали Турс" по реализации VIP-туров New Travelers. За этот проект отвечает ООО "Центр туризма "Согласие", и он до сих пор присутствует в едином реестре Ростуризма.
Причины такого подхода не поясняются. Вероятно, у клиентов New Travelers не возникло никаких проблем с турами. Как ранее сообщал Владимир Воробьев, проект предполагает реализацию путевок на базе регулярной перевозки.
Сейчас сайт New Travelers не работает. В поиске Google нет описания страницы сайта по причине того, что "владелец страницы заблокировал доступ роботам Google".
Как и другие юрлица "Натали Турс", "Центр туризма "Согласие" застрахован в "Ингосстрахе". Сумма финансовой гарантии – 50 миллионов рублей. Договор действует до 14 декабря 2018 года. В фонде персональной ответственности компании хранится 106 тысяч рублей.
По данным ЕГРЮЛ, гендиректором "Центра туризма "Согласие" является Толстик Дмитрий Борисович. Он же — гендиректор компании ООО "Агентство путешествий "Натали".
Пока неизвестно, будут ли руководители "Натали Турс" использовать сохранившееся в реестре юрлицо для реализации нового проекта и возобновления продаж.
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