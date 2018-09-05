Десерты и газированное пюре: что готовят из картофеля в разных странах мира

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Сентябрь — время сбора урожая многих фруктов и овощей, в том числе картофеля. Это один из самых интернациональных продуктов, составляющий основу кухонь многих стран. О разных способах приготовления, пюре с шампанским и десерте из "земляных яблок" — в материале РИА Новости.
Самый популярный вариант
"В первые дни в новой стране человек еще не успевает привыкнуть к местной пище, поэтому я стараюсь есть что-то относительно знакомое, — рассказывает путешественник Владимир Морозов из Москвы. — Можно питаться в ресторанах известных сетей, но я предпочитаю просто заказывать местное блюдо из картошки — у большинства из них прогнозируемо хороший вкус".
Владимир, посетивший больше 50 стран, чаще всего сталкивался с различными вариациями картофеля фри. "Особенно мне запомнился "Муль-фрит" во Франции — мидии с жареной картошкой", — вспоминает путешественник.
Действительно, картофель фри во многих странах стал традиционным блюдом, получив новое прочтение или гастрономическое сочетание. Например, знаменитый канадский "Пути́н" посыпан молодым сыром и полит слегка подслащенной гарнирной подливкой. А в Греции популярен вариант гироса — лепешки с мясом, фалафелем и овощами с добавлением картошки фри.
Она же входит в состав знаменитого английского блюда "Фиш энд чипс", латиноамериканского "Сальчипаса" (картофель и обжаренная колбаса), танзанийского омлета из картошки и специй.
"К сожалению, фри нельзя назвать полезной едой, — комментирует Елена Молокова, специалист по интегративной медицине и снижению веса. — При приготовлении в кипящем масле картофель лишается витаминов группы B, С и других. Также масло вредно само по себе: при длительном нагревании оно образует вредные вещества, которые официальная наука признает канцерогенными — повышающими вероятность образований злокачественных опухолей".
Эксперты советуют фанатам фри не отказываться от него резко и полностью. Чтобы исключить возможность срыва в будущем, достаточно ограничить потребление этого блюда.
Секрет — в добавках
Не менее популярный способ приготовления картофеля — пюре. В некоторых кухнях, например ирландской, его подают как самостоятельное блюдо. В Италии, а также во Франции и Хорватии из картофельного пюре готовят ньокки — особые клецки, в Англии — пастуший пирог с мясом. В Канаде в пюре добавляют шкурки от клубня, на Гавайях — кокос и сухое шампанское. Особое место картофельное пюре занимает в белорусской кухне.
"Главное в нашей кухне, конечно, драники, — объясняют Юлия и Алексей Сидоренко, фуд-блогеры из Минска. — А еще есть картофельная бабка, клецки, колдуны, картофельные запеканки, картофельные рулеты с начинкой, картофель, тушенный с мясом и грибами, и это только малая часть всего многообразия!"
Юлия говорит, что в белорусской кухне есть даже десерты из картофеля — пироги с маком, повидлом, сладкие картофельные шарики с черносливом, кнедлики со сливами. И делится национальными секретами приготовления пюре: надо во время варки положить в воду очищенный чеснок, а при взбивании добавлять не только горячее молоко и сливочное масло, но и немного сметаны.
"В России многие не умеют готовить пюре, — считает Давид Нордик, шеф-повар из Москвы. — Картофель надо варить в мундире на небольшом огне, затем — чистить и толочь, это позволит сохранить полезные вещества и вкус овоща. А у нас просто забрасывают в воду, часто забывают на плите и даже пенку не снимают! Полученной массой можно клеить обои — до такой степени распадается крахмал".
Как сделать вкусно и полезно?
"Берите для готовки как можно более молодой картофель, в котором еще не много крахмала, — рекомендует Елена Молокова. — Так вы избежите повышения сахара в крови и не добавите лишнего к фигуре. Старайтесь не зажаривать картофель: именно в корочке содержатся вещества, которые могут вызывать аллергию, а также диабет и хроническую болезнь почек".
Эксперты советуют выбирать клубни, выращенные без использования нитратов, — они способны значительно снизить пользу от блюда.
"Самый предпочтительный метод для картофеля — запекание в духовке, — продолжает Елена. — При этом готовить лучше всего до состояния альденте, когда чувствуется твердость. Так в картофеле сохраняется ценная разновидность крахмала".
О модных способах обработки картофеля рассказал Давид Нордик: "Сейчас во многих ресторанах из картофеля делают экспуму — легкую пенистую массу, напоминающую взбитую пену, а также готовят газированный картофель. Для этого его сначала жарят, затем измельчают, а потом газируют при помощи сифона".
Эксперт добавляет, что сохраняется интерес к фастфуду, немыслимому без фри и картофельных долек. Из новшеств — клубнеплод начали добавлять в булки для бургеров.
"Люди готовы к экспериментальным блюдам с картофелем, — заключает Давид Нордик. — Потому что вкус все равно останется узнаваемым, это вам не тунец с арбузом".
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