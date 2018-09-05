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Десерты и газированное пюре: что готовят из картофеля в разных странах мира
08:0005.09.2018
(обновлено:08:12 05.09.2018)
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Овощной шашлык
© Depositphotos / olhaafanasieva

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Сентябрь — время сбора урожая многих фруктов и овощей, в том числе картофеля. Это один из самых интернациональных продуктов, составляющий основу кухонь многих стран. О разных способах приготовления, пюре с шампанским и десерте из "земляных яблок" — в материале РИА Новости.

Самый популярный вариант

© Depositphotos / perminoffaДевушка ест картофель фри
© Depositphotos / perminoffa
Девушка ест картофель фри

"В первые дни в новой стране человек еще не успевает привыкнуть к местной пище, поэтому я стараюсь есть что-то относительно знакомое, — рассказывает путешественник Владимир Морозов из Москвы. — Можно питаться в ресторанах известных сетей, но я предпочитаю просто заказывать местное блюдо из картошки — у большинства из них прогнозируемо хороший вкус".

Владимир, посетивший больше 50 стран, чаще всего сталкивался с различными вариациями картофеля фри. "Особенно мне запомнился "Муль-фрит" во Франции — мидии с жареной картошкой", — вспоминает путешественник.

CC0 / Pixabay/ Pexels / Картофель фри
CC0 / Pixabay/ Pexels /
Картофель фри

Действительно, картофель фри во многих странах стал традиционным блюдом, получив новое прочтение или гастрономическое сочетание. Например, знаменитый канадский "Пути́н" посыпан молодым сыром и полит слегка подслащенной гарнирной подливкой. А в Греции популярен вариант гироса — лепешки с мясом, фалафелем и овощами с добавлением картошки фри.

Она же входит в состав знаменитого английского блюда "Фиш энд чипс", латиноамериканского "Сальчипаса" (картофель и обжаренная колбаса), танзанийского омлета из картошки и специй.

Сбор урожая овощей в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"К сожалению, фри нельзя назвать полезной едой, — комментирует Елена Молокова, специалист по интегративной медицине и снижению веса. — При приготовлении в кипящем масле картофель лишается витаминов группы B, С и других. Также масло вредно само по себе: при длительном нагревании оно образует вредные вещества, которые официальная наука признает канцерогенными — повышающими вероятность образований злокачественных опухолей".

Эксперты советуют фанатам фри не отказываться от него резко и полностью. Чтобы исключить возможность срыва в будущем, достаточно ограничить потребление этого блюда.

Секрет — в добавках

CC0 / Pixabay/ tookapic / Картофельное пюре с мясом
CC0 / Pixabay/ tookapic /
Картофельное пюре с мясом

Не менее популярный способ приготовления картофеля — пюре. В некоторых кухнях, например ирландской, его подают как самостоятельное блюдо. В Италии, а также во Франции и Хорватии из картофельного пюре готовят ньокки — особые клецки, в Англии — пастуший пирог с мясом. В Канаде в пюре добавляют шкурки от клубня, на Гавайях — кокос и сухое шампанское. Особое место картофельное пюре занимает в белорусской кухне.

Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
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"Главное в нашей кухне, конечно, драники, — объясняют Юлия и Алексей Сидоренко, фуд-блогеры из Минска. — А еще есть картофельная бабка, клецки, колдуны, картофельные запеканки, картофельные рулеты с начинкой, картофель, тушенный с мясом и грибами, и это только малая часть всего многообразия!"

© Depositphotos / ffphotoКартофельная запеканка с грибами
© Depositphotos / ffphoto
Картофельная запеканка с грибами
Арбузы
CC0 / Suanpa /
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Юлия говорит, что в белорусской кухне есть даже десерты из картофеля — пироги с маком, повидлом, сладкие картофельные шарики с черносливом, кнедлики со сливами. И делится национальными секретами приготовления пюре: надо во время варки положить в воду очищенный чеснок, а при взбивании добавлять не только горячее молоко и сливочное масло, но и немного сметаны.

"В России многие не умеют готовить пюре, — считает Давид Нордик, шеф-повар из Москвы. — Картофель надо варить в мундире на небольшом огне, затем — чистить и толочь, это позволит сохранить полезные вещества и вкус овоща. А у нас просто забрасывают в воду, часто забывают на плите и даже пенку не снимают! Полученной массой можно клеить обои — до такой степени распадается крахмал".

Как сделать вкусно и полезно?

© Depositphotos / belchonockОтварной картофель
© Depositphotos / belchonock
Отварной картофель

"Берите для готовки как можно более молодой картофель, в котором еще не много крахмала, — рекомендует Елена Молокова. — Так вы избежите повышения сахара в крови и не добавите лишнего к фигуре. Старайтесь не зажаривать картофель: именно в корочке содержатся вещества, которые могут вызывать аллергию, а также диабет и хроническую болезнь почек".

Эксперты советуют выбирать клубни, выращенные без использования нитратов, — они способны значительно снизить пользу от блюда.

"Самый предпочтительный метод для картофеля — запекание в духовке, — продолжает Елена. — При этом готовить лучше всего до состояния альденте, когда чувствуется твердость. Так в картофеле сохраняется ценная разновидность крахмала".

CC0 / Pixabay/ Free-Photos / Бургеры
CC0 / Pixabay/ Free-Photos /
Бургеры

О модных способах обработки картофеля рассказал Давид Нордик: "Сейчас во многих ресторанах из картофеля делают экспуму — легкую пенистую массу, напоминающую взбитую пену, а также готовят газированный картофель. Для этого его сначала жарят, затем измельчают, а потом газируют при помощи сифона".

Эксперт добавляет, что сохраняется интерес к фастфуду, немыслимому без фри и картофельных долек. Из новшеств — клубнеплод начали добавлять в булки для бургеров.

"Люди готовы к экспериментальным блюдам с картофелем, — заключает Давид Нордик. — Потому что вкус все равно останется узнаваемым, это вам не тунец с арбузом".

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