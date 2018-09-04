Россияне стали чаще ездить за рубеж

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2018 года россияне совершили 18,6 миллиона туристических поездок за границу, сообщает Росстат. Это на 8,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительная часть туристов — 82,4% отправилась в дальнее зарубежье, а 17,6% — в страны СНГ.
Чаще всего наши соотечественники ездили в Турцию (2,28 миллиона человек), Финляндию (1,56), Казахстан (1,28) и Китай (0,9).
Количество посещений ОАЭ выросло на 52%, Туниса — на 50%, Турции — на 40%, Грузии — на 25%, Италии — на 20%, а Таиланда — на 18%.
В Грецию, Китай и на Кипр российские туристы стали ездить меньше, чем годом ранее.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.