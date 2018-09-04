Гагра стал самым популярным курортом Абхазии по итогам лета

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Курортный город Гагра возглавил рейтинг самых популярных курортов Абхазии, сообщает Tvil.ru.

На втором месте расположился поселок Цандрипш, на третьем – город Сухум. Замкнули пятерку Новый Афон и Пицунда.

При этом дешевле всего было арендовать курортное жилье в поселке Цандрипш Гагрского района (1,6 тысяч рублей в сутки), дороже — в Пицунде (три тысячи рублей). Средняя длительность отдыха туристов на курортах Абхазии составила десять дней.