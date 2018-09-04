В крымском сафари-парке лев залез в машину к туристам

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Крымском сафари-парке "Тайган" лев забрался в открытую машину с туристами и начал всех облизывать.

Двухлетний самец Филя, увидев владельца парка Олега Зубкова, направился к нему, а потом забрался в кабину.

Затем Филя начал облизывать ошеломленных туристов и тереться о них как кошка. Туристы не разбегались, гладили хищника и продолжали снимать происходящее на смартфоны.

"Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны, ему уже обязательно нужно зайти в кабину, сесть за руль. Хотя и этого уже мало, ему нужно порулить", — прокомментировал ролик Олег Зубков.