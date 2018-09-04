Названа возможная причина загадочной гибели британских туристов в Египте

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Британские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, пишут, что вероятной причиной скоропостижной гибели пожилой пары могли стать химические вещества, которыми был обработан номер, соседний с комнатой, где проживали британцы, сообщает АТОР.

Напомним, что британцы — 69-летний Джон Купер и его супруга, 63-летняя Сюзан, отдыхавшие в Хургаде, внезапно почувствовали себя плохо и через несколько часов скончались. Судебное вскрытие показало, что причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая сердечная недостаточность. По официальной версии, оба туриста умерли от сердечной недостаточности, причиной которой был возраст.

Чета Купер отдыхала в Хургаде вместе с дочерью и тремя внуками, которые проживали отдельно. О том, что в комнате был странный запах, дочь погибших заявила сразу. По ее словам, родители пытались замаскировать резкий запах с помощью парфюмерии. О том, что в комнате "пахло подозрительно", позже в ходе общения с британской прессой признал и губернатор провинции Красного моря. По одной из первых версий, это был угарный газ, однако прокуратура Египта заявила, что в ходе осмотра номера не обнаружено следов каких-либо утечек из вентиляции.

Однако без токсичных веществ все-таки не обошлось. Как сообщают британские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, причиной гибели людей стали тяжелые химикаты, которыми в целях дезинфекции был обработан соседний с комнатой Купер номер. По одной из версий, смертоносные пары проникли в номер четы Купер через подвесной потолок: как оказалось, он один на два номера, стены номеров были не капитальными.