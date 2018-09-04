Более трети авиапассажиров не готовы уступить свое место соседу

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Больше половины опрошенных пассажиров самолетов заявили, что уступят свое кресло другому пассажиру, если их попросят, а с 37% договориться не удастся, сообщает Туту.ру.

В опросе приняли участие около 8,5 тысяч человек. 54% из них ответили, что пересядут, если другой пассажир вежливо попросит. Особенно, если это будет мама с ребенком или пожилой человек. 9% согласятся пересесть, если об этом попросит стюардесса.

При этом 20% опрошенных признались, что часто платят за выбор места в салоне, поэтому уступать его не будут. Чуть меньше респондентов (17%) выбрали вариант: "Не уступлю. Какое место указано в билете, там и буду сидеть".

По мнению пассажиров, самым желанным является кресло у окна. По данным опроса, его выбирают 69% авиапутешественников. Каждому десятому все равно, где сидеть в самолете. Каждый пятый человек признался, что любит лететь в кресле у прохода, а 2% респондентов обычно выбирают кресло посередине.