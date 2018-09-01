На Алтае появится единственная в мире "туристическая" порода лошадей

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Алтайском крае началась работа по селекции лошадей "туристического" типа на основе новоалтайской породы, сообщает Ростуризм.

Ведомство поясняет, что туристической породы лошадей нет нигде в мире. Для путешествий верхом используют либо списанных рабочих и спортивных лошадей, либо ослов и мулов, которые не всегда подходят для туристических целей.

Нередки случаи, когда во время походов с туристами в горы такие животные начинают вести себя нервно и проявлять агрессию.

Как отмечают алтайские селекционеры, туристическая лошадь должна быть выносливой и крепкой, предсказуемой и добронравной. Чтобы достичь желаемого результата, было решено скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом.

В этом году будут получены первые выводы, и если они устроят разработчиков новой породы, в следующем году селекционная работа продолжится. На выведение туристических лошадей может уйти несколько лет.

"Конные туры пользуются растущей популярностью. Это увлекательный и полезный вид активного туризма, для которого в России имеются широкие возможности, — говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.