Рыба-еж и акула-нянька. Названы лучшие океанариумы мира

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Акулы, скаты, осьминоги, разноцветные рыбы, тюлени и даже пингвины, — обитатели морей и прибрежных территорий всегда завораживали туристов. Некоторых подводных животных можно увидеть, лишь опустившись на несколько километров под воду или посетив океанариум. О том, что ждет гостей в океанариумах мира и России, — в материале РИА Новости.

Лиссабонский океанариум, Португалия

© AP Photo / Francisco Seco Посетители в лиссабонском океанариуме © AP Photo / Francisco Seco Посетители в лиссабонском океанариуме

Лиссабонский океанариум получил первую премию Travellers' Choice по версии пользователей портала для путешествий Tripadvisor.

"Фантастический океанариум. Увлекательный от начала и до конца. Мне понравилось сидеть в укромном уголке и наблюдать за скользящими над нами черепахами", — отзываются о нем пользователи. Он считается одним из крупнейших в мире, в нем обитают более 25 тысяч морских существ. Ежегодно океанариум посещают около миллиона человек, он является одной из самых популярных достопримечательностей Португалии.

Океанографический парк Валенсии, Испания

Этот океанариум занял второе место. В нем живут примерно 45 тысяч животных — 500 различных видов. Среди них — представители Средиземноморья, Арктики, Красного, тропических и других морей. В океанариуме можно посетить еще и дельфинарий.

"Это уникальный проект в футуристическом стиле. Комплекс зданий вытянулся почти на два километра. Сами строения похожи на космические корабли", — пишут о нем гости.

Аквариум Джорджии, США

© AP Photo / John Bazemore Аквариум Джорджии в Атланте © AP Photo / John Bazemore Аквариум Джорджии в Атланте

Замыкает первую тройку аквариум, действующий в американском штате Джорджия, в нем обитают более 100 тысяч морских существ. Его особенность – тридцатиметровый тоннель внутри одного из аквариумов. Один из любимых аттракционов у гостей: кормление китовой акулы.

Аквариум Монтерей Бей, США

© AP Photo / Rich Pedroncelli Океанариум Монтерей Бэй © AP Photo / Rich Pedroncelli Океанариум Монтерей Бэй

Вода в этот калифорнийский океанариум поступает непосредственно из залива Монтерей. Среди обитателей аквариума — скаты, морские звезды, медузы, тунцы, акулы, морские коньки. В нем собрана удивительная коллекция животных, имеющих щупальца. "Подводные маги, мастера маскировки и художники", — описывают их на сайте аквариума.

Некоторых животных, птиц и рыб можно увидеть на видео. Представлены акулы, рыбы, плавающие у кораллового рифа, но самое умилительное зрелище: кормление каланов.

Аквариум Генуи, Италия

Итальянский океанариум замыкает пятерку фаворитов. Его строительство приурочили к 500-летию открытия Америки Христофором Колумбом, родившимся в Генуе.

Здание аквариума напоминает корабль, готовящийся к спуску на воду. Внутри живут различные виды беспозвоночных, рыб, земноводных. Есть акулы, медузы, кайманы и пираньи, дельфины и ламантины, пингвины, черепахи и тюлени. А в контактном бассейне можно даже погладить скатов.

Российские океанариумы в рейтинг не попали, но им также есть чем удивить своих гостей.

Москвариум, Москва

На ВДНХ установлено 80 огромных, специально спроектированных аквариумов и бассейнов.

Экспозиция дает возможность воссоздать в одном месте экосистемы разных уголков Мирового океана, в том числе богатых водоемов России.

Публикация от Москвариум (@moskvarium_official) 31 Июл 2018 в 8:43 PDT

В океанариуме проводятся различные шоу. Например, мюзикл с участием воздушных акробатов, артистов, певцов и морских животных.

Океанариум Планета Нептун, Санкт-Петербург

В Северной столице можно увидеть представления с участием акул и тюленей. Океанариум занимает площадь около 5 000 квадратных метров, на которой расположены 48 аквариумов – общий объем воды в них превышает 1,5 миллионов литров. В аквариумах можно увидеть рыб, водных беспозвоночных и морских млекопитающих – всего 150 видов.

Океанариум Sochi Discovery World Aquarium, Сочи

Это самый большой океанариум на южном побережье России. На территории 6000 квадратных метров расположены 30 аквариумов. В океанариуме есть даже водопад в тропическом лесу, а в самом большом аквариуме проложен витиеватый туннель. Среди обитателей аквариума есть пираньи, морские коньки, рыба-единорог, рыба-шар, рыба-корова, рыба-еж, рыба-хирург, а также акула-нянька.

Аквариум, Алушта

Есть свой океанариум и в Крыму.











Публикация от Алуштинский Аквариум (@alushta_aqua) 5 Июн 2018 в 6:17 PDT

В четырех залах представлены морские обитатели, живущие в Черном и Азовском морях, а также пресноводные рыбы со всех уголков планеты и экзотические яркие рыбы Красного моря, Индийского и Тихого океанов.

Публикация от Алуштинский Аквариум (@alushta_aqua) 6 Окт 2017 в 9:50 PDT

Там можно увидеть морскую собачку и морскую корову или пятнистого звездочета, морского дракончика, морского кота или ската-хвостокола, рыбу-прилипалу, а также древнейшего морского паукообразного — карибского мечехвоста, который ходит по морскому дну ногами, а плавает к верху брюхом.

Приморский океанариум, Владивосток

Общая площадь внутреннего пространства здания, которое напоминает приоткрытую белую раковину моллюска — более 37 000 квадратных метров, а это почти пять футбольных полей.

Здесь представлены обитатели всех океанов и климатических зон Земли.

Естественно, это далеко не полный перечень океанариумов России и мира. В многих странах есть свои уникальные аквариумы. Самым большим в мире считается Парк "Морская жизнь" в Сингапуре, он сместил с первого места океанариум Джорджии. В океанариуме в Шанхае помимо экспозиции заслуживает внимания и длинный тоннель – 155 метров. "Невероятный океанариум, огромный комплекс, красивый пляж", — так отзываются гости об аквариуме в Мотобу-чо (Япония).