В Великобритании вручат "Премию фурункула"

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Британии выберут самое уродливое здание, за которое проголосуют читатели одного из изданий, сообщает Euromag.

Название премии связано с высказыванием принца Чарльза в 1984 году, когда он назвал предложенное расширение лондонской Национальной галереи "чудовищным фурункулом на лице любимого элегантного друга".

В шорт-лист попали: отель в Ливерпуле, частный дом в лондонском районе Стретем, торговый центр Redrock в Манчестере, жилая башня Haydn Tower в Лондоне и Beckley Point в Плимуте.