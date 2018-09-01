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Мне бы как Моне. Куда поехать, чтобы увидеть пейзажи со знаменитых картин
11:0501.09.2018
01680
Париж
© Depositphotos / bellena

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кто из нас, любуясь картинами, не задумывался о том, как было бы хорошо оказаться внутри: прогуляться по французским улочкам Ван Гога, полюбоваться кувшинками Моне, увидеть краски моря с картин Матисса. Десять мест, запечатленных знаменитыми художниками, – в материале РИА Новости.

"Крик" (1893), Эдвард Мунк

© Эдвард Мунк, 1893 / Jan-Tore EggeКартина Эдварда Мунка "Крик" и дорога в окрестностях Осло
© Эдвард Мунк, 1893 / Jan-Tore Egge
Картина Эдварда Мунка "Крик" и дорога в окрестностях Осло

Несмотря на то, что картина весьма условно предает пейзажный фон, есть место, которое, как считается, на ней изображено – именно неподалеку от Осло Мунка посетило вдохновение. Сейчас полюбоваться впечатляющим видом, или, вслед за художником, попробовать проникнуться волнением и ужасом, может любой желающий.

"Кувшинки" (1896-1926), Клод Моне

© Клод Моне / Pierre-Étienne NatafКартина Клода Моне "Водяные лилии" и сад Клода Моне в Живерни
© Клод Моне / Pierre-Étienne Nataf
Картина Клода Моне "Водяные лилии" и сад Клода Моне в Живерни

Большинство картин цикла "Кувшинки", включающего более 250 работ, французский художник-импрессионист написал в саду своего дома в Живерни. Моне специально купил участок болотистой земли рядом со своим домом, где протекал небольшой ручей. Здесь художник сделал пруд: в водоеме были высажены нимфеи разных сортов, по берегам – плакучие ивы, бамбук, ирисы, рододендроны и розы. После смерти художника, все его имущество досталось сыну Мишелю, который оставил его французской Академии изящных искусств. Сейчас в усадьбе художника открыт музей.

"Ночная терраса кафе" (1888 год), Винсент Ван Гог

© Ван Гог, 1888 / JohnКартина Винсента ван Гога "Ночная терраса кафе" и кафе-протип в Арле, Франция
© Ван Гог, 1888 / John
Картина Винсента ван Гога "Ночная терраса кафе" и кафе-протип в Арле, Франция

"Ночное кафе в Арле" — одна из самых узнаваемых и цитируемых работ художника, уступающая по популярности, наверное, только "Подсолнухам" и "Звездной ночи". Заведение, прославленное Ван Гогом, до сих пор находится на прежнем месте. Однако, судя по отзывам многих туристов, зайти туда стоит разве что для того, чтобы сфотографироваться – цены очень высокие.

"Американская готика" (1930), Грант Вуд

© Грант Вуд, 1930 / JehjoyceКартина Гранта Вуда "Американская готика" и ее дом-прототип в Элдоне
© Грант Вуд, 1930 / Jehjoyce
Картина Гранта Вуда "Американская готика" и ее дом-прототип в Элдоне

Художник признавался, что хотел написать портрет типичных представителей Среднего Запада, но главным вдохновением для картины стал дом в Элдоне (штат Айова), который он увидел случайно. Сейчас в здании, привлекающем тысячи туристов, находится музей.

"Большая волна в Канагаве" (1823-1831), Кацусика Хокусай

© Кацусика Хокусай / Depositphotos, cowardlionКартина Кацусики Хокусая "Большая волна в Канагаве" и вид на Минато-Мирай, Иокогама
© Кацусика Хокусай / Depositphotos, cowardlion
Картина Кацусики Хокусая "Большая волна в Канагаве" и вид на Минато-Мирай, Иокогама

Эта гравюра на дереве считается одним из самых знаменитых и самых популярных произведений японского изобразительного искусства за пределами самой Японии. Выполненная в стилистике укиё-э, популярной во второй половине XVII века, она изображает один из видов на священную гору Фудзияму у Иокогамы. При желании и сейчас в хорошую погоду ее можно увидеть в таком ракурсе.

"Оперный проезд в Париже" (1898), Камиль Писсарро

© Камиль Писсарро, 1898 / abragadКартина Камиля Писсарро "Оперный проезд" и вид из окна отеля одного из отелей
© Камиль Писсарро, 1898 / abragad
Картина Камиля Писсарро "Оперный проезд" и вид из окна отеля одного из отелей

Знаменитый французский импрессионист изобразил на картине вид, который открывался из его номера в отеле. Автор подсознательно увеличил протяженность французских улиц — на самом деле опера Гарнье расположена намного ближе. Сейчас улица довольно сильно изменилась, но здание одного из самых известных в мире театров все еще стоит на месте.

"Завтрак гребцов" (1880-1881), Пьер Огюст Ренуар

© Пьер Огюст Ренуар, 1880-1881 / Pymouss44Картина Пьера Огюста Ренуара "Завтрак гребцов" и вид Дома Фурнез
© Пьер Огюст Ренуар, 1880-1881 / Pymouss44
Картина Пьера Огюста Ренуара "Завтрак гребцов" и вид Дома Фурнез

Еще один знаменитый французский импрессионист написал картину в ресторане Фурнез, расположенном на острове на реке Сена неподалеку от Парижа. Работа "Завтрак гребцов" — групповой портрет бизнесменов, светских людей, швей и художников, посвящена теме смешения классов. И сейчас в ресторане, почти век простоявшем закрытым, можно наблюдать посетителей из разных социальных слоев, большинство из которых — поклонники художника.

"Меловые скалы на острове Рюген" (1818), Каспар Давид Фридрих

© Каспар Давид Фридрих / Depositphotos, pizzatravelКартина Каспара Давида Фридриха "Меловые скалы на острове Рюген" и вид на национальный парк Ясмунд
© Каспар Давид Фридрих / Depositphotos, pizzatravel
Картина Каспара Давида Фридриха "Меловые скалы на острове Рюген" и вид на национальный парк Ясмунд

Немецкий художник-романтик вкладывал большой смысл в композицию и адаптировал ландшафты для своих целей, поэтому нельзя точно определить, какое место изображено на картине. Но скалы острова, где сейчас находится национальный парк Ясмунд, не случайно дали название полотну – их цвет автору удалось передать в точности.

"Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю" (1885-1895), Поль Сезанн

© Поль Сезанн / CiceroКартина Поля Сезанна "Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю" и горный массив Сент-Виктуар
© Поль Сезанн / Cicero
Картина Поля Сезанна "Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю" и горный массив Сент-Виктуар

Поля Сезанна называют постимпрессионистом за то, что он не пытался поймать сиюминутное и временное, а стремился к философской основательности. Это качество проявилось и в его работе над картиной "Гора Сент-Виктуар" — он приходил на гору каждый день, но не за нюансами освещения, а в поисках смыслов. Удалось ли художнику это передать или нет — ответить может любой турист, приехав в эти места и сравнив вид с репродукцией картины.

"Женщина, сидящая спиной к открытому окну" (1922), Анри Матисс

© Анри Матисс, 1922 / AP, Francois MoriКартина Анри Матисса "Женщина, сидящая спиной к открытому окну" (1922) и вид на на бережную Променад-дез-Англе в Ницце
© Анри Матисс, 1922 / AP, Francois Mori
Картина Анри Матисса "Женщина, сидящая спиной к открытому окну" (1922) и вид на на бережную Променад-дез-Англе в Ницце

На этой картине художник, известный своими экспериментами в передаче эмоций через цвет и форму, уделил внимание не только женщине, но и виду, открывающемуся из окна за ее спиной. Исследователи считают, что Матисс изобразил Променад-дез-Англе или Английскую набережную в Ницце, которая и по прошествии почти ста лет остается одной из крупнейших в городе.

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