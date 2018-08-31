Авиационную мину времен войны, обнаруженную туристами, уничтожили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны весом 250 килограмм, обнаруженную туристами, уничтожили у берегов крымского курортного города Евпатория, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

"Подозрительный предмет был обнаружен туристами на глубине около пяти метров и на расстоянии 30 метров от берега в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

При уничтожении мины были соблюдены максимальные меры безопасности: оцеплена территория, организовано дежурство на море патрульного катера, уточнили в МЧС.

"Специалистами-пиротехниками авиационная донная мина была успешно уничтожена. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. В ходе обследования дна взрывоопасных предметов не обнаружено", — отметили спасатели.

Боеприпас был уничтожен в акватории бухты. Перед этим его отбуксировали на безопасное расстояние около 200 метров от берега, добавляется в сообщении.