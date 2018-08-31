Авиационную мину времен войны, обнаруженную туристами, уничтожили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны весом 250 килограмм, обнаруженную туристами, уничтожили у берегов крымского курортного города Евпатория, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"Подозрительный предмет был обнаружен туристами на глубине около пяти метров и на расстоянии 30 метров от берега в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.
При уничтожении мины были соблюдены максимальные меры безопасности: оцеплена территория, организовано дежурство на море патрульного катера, уточнили в МЧС.
"Специалистами-пиротехниками авиационная донная мина была успешно уничтожена. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. В ходе обследования дна взрывоопасных предметов не обнаружено", — отметили спасатели.
Боеприпас был уничтожен в акватории бухты. Перед этим его отбуксировали на безопасное расстояние около 200 метров от берега, добавляется в сообщении.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.