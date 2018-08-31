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Татарстан и Иран свяжут прямые авиарейсы
17:3331.08.2018
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Тень летящего самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 31 авг — РИА Новости. Татарстан и иранская авиакомпания ATA Airlines 2 сентября открывают прямое авиасообщение между Тегераном и Казанью, что позволит существенно нарастить туристический поток между Ираном и Татарстаном, сообщил председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Для нас историческое событие свершается – начинаются прямые рейсы между Казанью и Тегераном. Конечно же, это большой прорыв и большие перспективы по привлечению туристического потока из Ирана к нам. И мы уверены, что будет встречный туристический поток из Татарстана и других регионов России через Казань в Иран", — сказал Иванов журналистам.

Председатель госкомтуризма республики отметил, что в последнее время Иран активно контактирует с Татарстаном – очень много делегаций, встреч, визитов. По линии туризма, по его словам, в последние два с половиной года тоже велась целенаправленная работа по привлечению туристов из Ирана в Татарстан.

В частности, по информации Иванова, в мае этого года была проведена серия подробных презентаций Татарстана для туристических компаний в пяти иранских городах Ирана – Тегеране, Исфахане, Ширазе, Тебризе и Мешхеде, также была организована рекламная компания в СМИ Ирана, ещё одно мероприятие запланировано на осень.

Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Все это и открытие прямого рейса между Казанью и Тегераном, по мнению Иванова, будет способствовать росту турпотока между Татарстаном и Ираном.

"Мы считаем, что Казань – это реальный мост между Ираном и Россией. Поэтому мы надеемся, что жители Татарстана используют эту возможность (прямое авиасообщение. – Прим. ред.)", — сказал в свою очередь представитель инвестиционной компании Daric и авиакомпании ATA Airlines Мохаммад Шаян.

По его данным, продолжительность полёта между Тегераном и Казанью составит 3 часа 20 минут вместо 10-12 часов, которые приходится тратить на дорогу сейчас при перелете через Стамбул или Москву. Стоимость билетов на прямой рейс, по его словам, будет составлять от 150 до 350 долларов (туда-обратно) вместо 600-650 долларов при перелете с пересадкой. Рейсы будут по четвергам и воскресеньям.

Предполагается, что в этом году авиакомпания совершит 8-10 пробных рейсов – до окончания активного туристического сезона, а возобновит полёты весной следующего года. После изучения потребностей рынка и при активном спросе рейсы между Тегераном и Казанью могут стать постоянными.

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