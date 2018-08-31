Таиланд и Италия возглавили рейтинг новогодних направлений у россиян

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Таиланд, Италия, Испания и ОАЭ – лидеры спроса россиян при раннем бронировании авиабилетов на Новый год. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на билетные агентства.

В Таиланде, по данным экспертов, чаще всего бронируют Бангкок, Пхукет и Самуи, а в Италии россияне выбирают Рим и Милан.

Любопытно, что ОАЭ вошли в список стран, пользующихся спросом у самостоятельных туристов. Так, по данным агрегаторов, если в структуре продаж на новогодний период в прошлом году Эмираты не попали даже в десятку, то в этом переместились сразу на четвертое-пятое место.

Как отмечают эксперты, на результатах продаж отражаются и скачки валютных курсов – на первые позиции при выборе путешественников из России выходят "долларовые" направления. Эти поездки зачастую обходятся дешевле, чем в Европу.