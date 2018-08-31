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Эксперты рассказали, кто поедет на Доминику после упрощения визового режима
10:4331.08.2018
(обновлено:10:49 31.08.2018)
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Пляж, Доминика
CC0 / botosgy /

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Соглашение между Россией и Содружеством Доминики о введении безвизового режима сроком до 90 дней в течение каждого периода из 180 дней вступило в силу 28 августа. Но эксперты склонны считать, что  туристам оно в нынешних условиях практически не поможет, сообщает АТОР.

Путешествия по миру
© Fotolia / gena96
Россияне смогут посещать Доминику без виз

Въездной турпоток на этот остров в Карибском море – свыше 80 тысяч человек в год. Самые частые посетители – жители США, соседи по Карибскому бассейну,  граждане Великобритании и Канады. Из европейцев также активны французы и немцы, жители скандинавских стран. На российском туристическом рынке это направление практически неизвестно, оно не привлекает внимания туроператоров из-за малого размера страны, слабо развитой инфраструктуры, отсутствия прямого перелета  и других факторов.

Впрочем, согласно данным министерства туризма Доминики, за последние 16 лет, начиная с 2001 года,  это государство посетило более 800 россиян. В среднем, за год на острове бывает от 30 до 60 граждан РФ.

"Карибы в целом – это направление для высокобюджетных индивидуальных туристов, но на Доминике очень слабая отельная база и сложный перелет", –  говорит Галина Большакова, руководитель отдела США, Карибского бассейна и Канады одной из туристических компаний. Она уверена, что требовательные обеспеченные индивидуальные туристы вряд ли изберут Доминику конечным пунктом и целью своего путешествия.

Слова экспертов подтверждает и статистика министерства туризма острова: около 76% всех иностранных прибытий в страну действительно происходит именно на круизных лайнерах.

Белый пляж в Теркс и Кайкос на Карибском море
© Depositphotos / d.travnikov
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На самом деле виза россиянам для поездки на Доминику никогда не требовалась. Разница лишь в том, что до ратификации соглашения наши соотечественники могли оставаться в стране 21 день, а теперь – целых 90 дней. Фактически, это означает, что теперь каждый житель России, имеющий действующий загранпаспорт, сможет в течение нескольких месяцев находиться в этом государстве.

Парадокс в том, что и с нынешним соглашением, если между странами не будет прямого авиасообщения (что практически невероятно), российским туристам, если таковые захотят приехать на Доминику, придется обращаться за визами третьих стран.

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